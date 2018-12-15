В Приморье проходят повторные выборы губернатора

В единый день голосования Приморье стало одним из четырех регионов, где кандидат от власти не смог выиграть выборы в первом туре Максим Стулов / Ведомости

В Приморском крае в 01.00 по московскому времени начались выборы губернатора. На эту должность претендуют четыре кандидата — врио губернатора самовыдвиженец Олег Кожемяко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от «Партии Роста» Алексей Тимченко и депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис, которую выдвинула партия «За женщин России». Ранее свою кандидатуру с выборов снял кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко.

К выборам не был допущен коммунист Андрей Ищенко, который на повторные выборы губернатора края шел самовыдвиженцем, поскольку КПРФ отказалась его выдвигать. Ищенко не смог пройти муниципальный фильтр, для которого ему необходимо было собрать 140 подписей муниципальных депутатов из 26 районов региона. Коммунист сдал 147 подписей, однако избирком забраковал триннадцать.

Выборы губернатора в Приморском крае проходят повторно. В единый день голосования 9 сентября Приморье стало одним из четырех регионов, где кандидат от власти не смог выиграть выборы в первом туре. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко тогда набрал 46,56%, коммунист Андрей Ищенко — 24,64%. На 16 сентября был назначен второй тур, где на протяжении почти всего подсчета голосов лидировал коммунист. После подсчета 98,77% протоколов Ищенко опережал Тарасенко более чем на 2 п. п.: 245 095 голосов (49,91%) против 233 801 (47,61%). Но после обработки 99,03% протоколов Тарасенко прибавил сразу 13 595 и вышел в лидеры с 247 396 голосами (49,02%). При этом у Ищенко стало на пять голосов меньше – 245 090 (48,56%). В итоге ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края отменить результаты выборов из-за невозможности установить волеизъявление граждан. Коммунисты обвиняли Тарасенко во вбросах и переписывании протоколов. Тарасенко жаловался на то, что коммунисты подкупали избирателей.

После отмены результатов повторные выборы были назначены на 16 декабря. Вместо Тарасенко врио губернатора Приморского края Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Приморье стало четвертым регионом, который возглавил Кожемяко. Администрация президента на помощь новому врио губернатора направила своих сотрудников, а также политтехнологов. Но собеседники, близкие к руководству региона, говорили «Ведомостям», что Кожемяко трудно находит общий язык с технологами. При этом ему разрешили в своих заявлениях «отстроиться» от Москвы, он создавал образ защитника Приморья, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента.

На этой неделе Владимир Путин подписал указ, согласно которому центр Дальневосточного федерального округа перенесен во Владивосток. До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск. С предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток к Путину обратился Кожемяко.

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