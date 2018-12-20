«Все мои повара – сотрудники ФСО». Большая пресс-конференция Путина. Онлайн

Ведомости

Президент России Владимир Путин в четырнадцатый раз дает большую пресс-конференцию. Главное – в онлайн-трансляции «Ведомостей»

14:44 Вопрос о пытках в колониях, VIP-условиях Цеповяза в колонии и реформе ФСИН. Путин: «Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры. То, что мы видим, — это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступления. Эти преступления должны быть наказаны. Кстати, так и происходит. Говорить, что все нужно переломать, неправильно, нужно совершенствовать. И нужно повышать уровень гражданского контроля».

14:34 Азар еще спросил Путина про правозащитника Льва Пономарева. Но тот его поначалу проигнорировал. Позже возвращается к этому вопросу: не хочу подвергать сомнению решения судебных инстанций и не ставлю под сомнение справедливость принятого решения.

14:30 Вопросы задает Илья Азар от «Новой газеты». Президент отвечает про вопрос о Евгении Пригожине, которого называют «поваром Путина». «Все мои повара — сотрудники ФСО, они люди военные, других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно понятно и мы к этому вопросу не возвращались. Есть даже такое понятие – безопасное питание».

Про ЧВК «Вагнера»: все должно быть в рамках закона. По поводу присутствия сотрудников ЧВК за границей: если они не нарушают российского законодательства, они имеют право продавливать свои бизнес-интересы в любой точке мира, подчеркивает Путин. Отвечая на вопрос о гибели журналистов в Центральноафриканской республике, Путин выражает соболезнования членам их редакции и близким.

14:18 Ведущий Сергей Брилев (как известно, британский подданный) спрашивает Путина про российско-британские отношения и про то, как выход Великобритании из ЕС (Brexit) отразится на России. Президент отвечает: отношения в тупике, а Brexit отразится на европейской экономике, и на российской — «косвенно и опосредованно» — тоже.

14.12 Журналист кремлевского пула из «Коммерсанта» Андрей Колесников интересуется о позиции Путина по протестам «желтых жилетов» во Франции. Российский президент обращает внимание на разницу ситуации во Франции и России: в первой правительство сознательно пошло на повышение цен на бензин, чтобы направить деньги людей на альтернативные источники энергии, а во второй цены повысились из-за роста цен на нефть и правительство приняло меры, чтобы их понизить.

13.59 В зале — человек в кофте с надписью «Навальный». Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш пояснила «Дождю»: «Это Дима Низовцев, наш сотрудник, аккредитован от хабаровского СМИ».

На этой скучной, тоскливой пресс-конференции Путина точно есть как минимум один хороший журналист pic.twitter.com/6CzQlERizA — Alexey Navalny (@navalny) 20 декабря 2018 г.

13.55 Вопрос от Life: «Когда вы женитесь?». Путин журит журналиста: «Он женат и хочет, чтоб мне тоже было, как ему». «Но, конечно, как порядочный человек я должен буду когда-то жениться», — добавляет президент.

13.52 Про санкции против жителей Крыма. «Что мы слышим со стороны: говорят об аннексии Крыма. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия, то тогда жители Крыма тут ни при чем – они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит — ведь против них, против вас ввели санкции. Если это аннексия, то за что против них ввели санкции? Вот в чем фишка».

13.45 Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов тоже хочет задать вопрос.

13.43 Журналистка Chicago Tribune задает вопрос о вчерашнем объявлении Трампа о победе над ИГ (террористическая организация, запрещена в России) и выводе американских войск из Сирии. «В целом я согласен с президентом США [о победе над ИГ]. Я уже об этом тоже говорил — мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории», — говорит Путин. «Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже 17 лет и каждый год говорят, что выводят свои войска. Пока они там присутствуют», — отмечает российский президент.

Табличка «Путин + лыжи»:

13.40 Главный редактор «Общества и экологии» задает вопрос про «большую идею развития России». Путин: «Не в квасном смысле патриотизм не может не быть основой укрепления государства — в широком и самом благородном смысле этого слова».

13.30 Почти полтора часа пресс-конференции. Вот главные заявления президента:

– Кудрин – друг и большой специалист, но его оценки экономического роста занижены;

– украинские власти – русофобы и ничего не изменится в отношениях между Россией и Украиной, даже если власть поменяется в Кремле;

– трудно представить, как будет развиваться ситуация в мире после выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности;

– в интернете должна быть ответственность за поругание государственных символов. Нужно с уважением относиться к своей стране;

– дело Скрипалей – повод для атаки на Россию. Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще придумали бы;

– реставрация социализма в России невозможна.

13.24 Путин обращает внимание на табличку «КГБ и дети» у журналиста и дает задать вопрос ему. Тот спрашивает: «Возможна ли реставрация СССР?» Путин отвечает: «Думаю, невозможна. Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, который вы вкладываете, невозможна». Социализм связан с расходами больше доходов и тупиком в экономике. Ну а что касается социализации, которая предполагает справедливое отношение к людям за чертой бедности, то нынешние власти такую политику и проводят, добавляет президент.

13.19 Не обошлось без вопроса про санкции и их влияние на Россию, конечно. Ответ Путина: «Россия практически всю свою историю так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. На протяжении всей своей истории. Связано это с ростом могущества России». «Есть плюсы от санкций: они заставили нас включить мозги по очень многим направлениям, – говорит Путин и приводит статистику по импортозамещению: сельское хозяйство совершило рывок, который трудно было представить».

13.10 Про Скрипалей и про убитого журналиста The Washington Post из Саудовской Аравии Джамаля Хашкоджи. «Хашкоджи убит, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. При этом против России — куча санкций, а во втором случае — тишина. Вот это политизированный русофобский подход», — считает Путин.

13.05 Стало скучнее. Редактор отдела мнений газеты «Ведомости» Мария Железнова изучает плакаты журналистов.

12.53 Путин говорит, что и раньше знал слово «рэперы». «В числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати. Вот он весь расписанный такой».

12.52 Глеб Павловский удивлен, что президент так хорошо знает рейтинги украинских политиков.

12.46 Украинский журналист задает вопрос Путину про «оккупированный Донбасс», про обмен пленных и вмешательство в выборы Украины. Говоря про украинских моряков, задержанных в результате конфликта в Керченском проливе, президент подчеркивает: «[Украинские власти] рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Слава богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать».

У власти на Украине русофобы, выражает мнение Путин. «Пока у власти в Киеве русофобы, не понимающие, в чем интерес своего народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Неважно, кто находится в Кремле».

12.41 Путин отвечает на вопрос о ядерном оружии. «Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ, мы баланс сохраняем», — подчеркивает он.

12.39 Оценка пресс-конференции от Татьяны Фельгенгауэр.

цифры-цифры, ВВП вырос, кхе-кхе, цифры, кхе-хке, бла-бла-бла, кхе. — Tania Felgengauer (@t_felg) 20 декабря 2018 г.

12.35 А вот так журналисты проходили в зал.

12.58 Про ответственность за репосты. «Практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете».

12.32 Организаторы пресс-конференции в разговоре с ТАСС комментируют недопуск главреда The Insider: «В этом нет ничего необычного. ФСО постоянно получает информацию от правоохранительных органов и в соответствии с ней решает, кому предоставить допуск, а кто допущен на мероприятие с участием президента быть не может».

12.20 На вопрос о том, доволен ли он правительством Медведева, Путин отвечает: в целом да.

12.19 Второй вопрос — от корреспондента ВГТРК Павла Зарубина: «Возможен ли прорыв при росте экономики, как говорит Кудрин, всего лишь на 1% в год?» Путин говорит, что 1% — это показатель того периода, когда Кудрин был вице-премьером. «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива, говорят у нас в народе», — отмечает президент. Но добавляет, что уважает Кудрина.

12.15 Первый вопрос дали задать государственному агентству ТАСС. Журналист спрашивает про целесообразность нацпроектов. «Нам нужен прорыв, новый технологический уклад, — отвечает Путин. — Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацроекты — это ясно поставленные цели».

12.11 Путин с ходу начинает читать по бумажке данные: ВВП растет, безработица падает.

12.09 Путин зашел. Пресс-конференция началась.

12.05 А вот это плакаты, которые принесли в этом году на пресс-конференцию:

Плакаты на итоговой пресс-конференции Путина

11.55 Главный редактор The Insider Роман Доброхотов сообщил, что Федеральная служба охраны (ФСО) не пустила его на пресс-конференцию. Хотя у него есть аккредитация и в списках значится его фамилия.

The Insider вместе с Bellingcat опубликовало расследования, по которым Руслан Боширов и Александр Петров, подозреваемые в Великобритании в отравлении Сергея Скрипаля, на самом деле являются сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. Доброхотов — один из авторов этих материалов.

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием) — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

11.50 Портфель, ручка, календарь — такой набор дарят пришедшим на пресс-конференцию журналистам:

11.35 Песков в интервью «России 24», которое вышло ночью, рассказал, на какие вопросы Путин не любит отвечать. «Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил. Очень часто, к сожалению, я тоже очень расстраиваюсь, он иногда очень-очень подробно и очень логично объясняет ту или иную субстанцию, ту или иную тему, а буквально через несколько минут его спрашивают это же самое».

11.20 Вот так выглядит место, откуда Путин будет отвечать на вопросы журналистов: