Союзники США критикуют Трампа за решение вывести войска из Сирии

О планах вывода войск из Сирии Трамп объявил в среду в своем Twitter Carlos Barria / Reuters

Решение президента Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвало резкую критику у союзников США. «Существует опасность, что это решение навредит борьбе с ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости») и поставит под угрозу уже достигнутые успехи», – написал в своем Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас, добавив, что группировка джихадистов ослаблена, но угроза сохраняется. С Трампом «категорически не согласился» и замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд: по его словам, ИГИЛ не разгромлено, оно приняло другие формы. Продолжать борьбу намерена и Франция. «ИГИЛ и его корни не были стерты с лица земли. Последние анклавы, подконтрольные этой террористической организации, должны быть раз и навсегда уничтожены военными средствами», – написала в Twitter министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли. Сейчас в Сирии и Ираке находится около 1000 французских военных, напоминает Reuters. По его данным, решение Трампа стало неожиданностью для французских дипломатов, полагающих, что боевики все еще представляют угрозу национальным интересам Франции.

Еще более критично настроены курды из поддерживаемых США Сирийских демократических сил: они называют вывод американских войск «откровенным предательством». Уход США неизбежно сделает курдов, занимающих сейчас около трети территории Сирии, уязвимыми в случае нападения со стороны Турции, напоминает The Washington Post. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов. «У нас есть все основания бояться <...> Ни режим [Башара Асада], ни Иран, ни Турция не смирятся с нашим пребыванием здесь», – цитирует The Guardian курдского журналиста.

О планах вывода войск из Сирии Трамп объявил в среду в своем Twitter. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально сообщила, что операция против ИГИЛ в Сирии вступает в новый этап, но не уточнила, идет ли речь о полном выводе войск.

Среди американских конгрессменов этот шаг президента тоже вызвал недоумение и непонимание. «Сложно представить, чтобы какой бы то ни было президент проснулся и просто принял такое решение, при таком недостатке консультаций и такой скудной подготовке к нему», – сказал CNN глава комитета сената по международным отношениям Боб Кокер. Сенат уже направил в Белый дом письмо с призывом пересмотреть решение, однако Трамп в ответ напомнил, что в течение нескольких лет выступал за уход из Сирии. «Хотят ли США быть полицейским на Ближнем Востоке, не получая ничего взамен, а только тратя ценные человеческие жизни и миллиарды долларов на тех, кто почти никогда не ценит то, что мы делаем? Хотим ли мы остаться там навсегда? Пришло время другим сражаться», – написал он в Twitter.

Вывод американских войск – это «сценарий мечты» не только для ИГИЛ, но и для России, Ирана и правительства Асада, сказал The Guardian директор американского Института Ближнего Востока по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Чарльз Листер. Очевидно, что выгоду для себя в этом решении увидит и Турция, хотя публичного ответа со стороны Эрдогана пока не последовало, пишет в своей статье Булент Алириза из американского Центра стратегических и международных исследований. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг одобрил уход США из Сирии, добавив, однако, что пока не видит «признаков» начала вывода американских войск.