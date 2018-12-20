Правительство не поддержало идею введения в законодательство уголовного проступка

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Верховный суд попытался сделать новый шаг к гуманизации уголовного законодательства Александр Демьянчук / ТАСС

Правительство России дало отрицательный отзыв на разработанный Верховным судом законопроект о введении в российское законодательство понятия уголовного проступка. «Предлагаемые изменения <...> не согласуются со статьей 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершенного уголовного преступления причинен вред», – говорится в документе за подписью вице-премьера – руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, опубликованном в электронной базе законопроектов Госдумы. Кроме того, нововведение увеличит нагрузку на уголовно-исправительную систему и потребует дополнительных расходов, считают в Белом доме.

С инициативой внесения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменений, позволяющих переводить в категорию уголовного проступка преступления небольшой тяжести, наказание за которые не связано с лишением свободы, Верховный суд выступил в октябре прошлого года. Однако в Госдуме этот законопроект был зарегистрирован только в четверг, 20 декабря. Смысл предлагаемых им изменений заключается в том, что человек, впервые совершивший уголовный проступок, может быть освобожден от уголовной ответственности следователем либо судом в связи с применением к нему мер «уголовно-правового характера», таких как судебный штраф, обязательные или исправительные работы. Фактически наказание остается прежним, подчеркивали авторы законопроекта. Но наказание за уголовный проступок не влечет судимости и связанных с ней правовых последствий, да и срок давности по таким делам короче – всего один год. По подсчетам Верховного суда, в Уголовном кодексе сейчас более 80 составов преступления, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы и которые, таким образом, попадают в категорию уголовного проступка. При этом число осужденных по этим статьям достаточно велико: например, в 2016 г. по таким составам осудили более 40 000 человек, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.