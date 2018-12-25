За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли
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Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила «Ведомостям» представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск, передал из зала суда «Интерфакс». Связаться с адвокатом Чуяна не удалось.
Царева не уточнила суть обвинений. Чуян проходит по тому же делу, что и бывший предправления «ОФК банка» Николай Гордеев (владеет 15% банка), рассказывают человек, близкий к одному из акционеров банка, и сотрудник алкогольной компании. То дело было возбуждено в апреле 2018 г. по заявлению владеющего 25% «ОФК банка» адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина, сообщал «Коммерсантъ». Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование алкогольных компаний, – с такой формулировкой ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2018 г.
Егоров безуспешно пытался отстранить Гордеева от управления банком: с долей 25% он был крупнейшим акционером банка, но фактически – миноритарием, говорил его представитель. Главным бенефициаром банка, как выяснилось в ходе следствия, был Чуян, знает человек, близкий к одному из акционеров банка.
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