За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чуян споил целый банк Виталий Белоусов / РИА Новости

Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила «Ведомостям» представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск, передал из зала суда «Интерфакс». Связаться с адвокатом Чуяна не удалось.

Царева не уточнила суть обвинений. Чуян проходит по тому же делу, что и бывший предправления «ОФК банка» Николай Гордеев (владеет 15% банка), рассказывают человек, близкий к одному из акционеров банка, и сотрудник алкогольной компании. То дело было возбуждено в апреле 2018 г. по заявлению владеющего 25% «ОФК банка» адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина, сообщал «Коммерсантъ». Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование алкогольных компаний, – с такой формулировкой ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2018 г.

Егоров безуспешно пытался отстранить Гордеева от управления банком: с долей 25% он был крупнейшим акционером банка, но фактически – миноритарием, говорил его представитель. Главным бенефициаром банка, как выяснилось в ходе следствия, был Чуян, знает человек, близкий к одному из акционеров банка.