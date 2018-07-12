Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Новый главный по водке
Игорь Чуян покинул Росалкогольрегулирование
Новый руководитель Игорь Алешин продолжит обелять рынок
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Игорь Чуян расстается с Росалкогольрегулированием
Виталий Белоусов / РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев сменил руководство Росалкогольрегулирования (РАР): Игорь Чуян отправлен в отставку по его просьбе, на его место назначен гендиректор «Союзплодоимпорта» Игорь Алешин.
Рынок ждал ухода Чуяна: о его скорой отставке заговорили в конце мая – начале июня, рассказывают сотрудники двух алкогольных компаний и федеральный чиновник. Среди причин они называют критику некоторых представителей алкогольного рынка. Это была отставка по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу, заверил представитель РАР, не уточнив, на какую именно. Чуян просил его перевести на другой участок работы, рассказывает его знакомый. Возможно, в итоге он получит новую высокую должность, говорит федеральный чиновник.
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