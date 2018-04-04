В России может появиться единый орган для надзора за оборотом сигарет и алкоголя

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Гудков предложил оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы и выдвинуть единого кандидата. «Москва – одно из немногих мест, где мы можем бороться за победу», – написал Гудков в Facebook.

По его мнению, праймериз – единственный возможный механизм выбора объединенного демократического кандидата. «Если на демократическом фланге будет несколько малозначительных кандидатов, власти будет гораздо проще отказать им в регистрации, нежели кандидату, поддержанному всеми демократическими силами», – пояснил Гудков.

Экс-депутат предлагает провести праймериз в два или три этапа. На первом единого кандидата должны выбрать независимые муниципальные депутаты. «Всего независимых муниципальных депутатов, избравшихся в 2017 г. в Москве, включая поддержанных проектом “Объединенные демократы”, чуть меньше 300», – сообщил Гудков.

Вторым этапом праймериз он предлагает сделать голосование широкого круга сторонников из числа жителей Москвы. При этом он считает правильным, чтобы учет сторонников кандидата происходил исключительно на реальных участках, а не в интернете.

Если по результатам голосования в двух турах побеждает один из кандидатов, то он объявляется выигравшим праймериз. Если же голосование среди муниципальных депутатов выиграл один человек, а среди сторонников другой, то проводится третий этап праймериз. «На нем из двух человек выбирает круглый стол основных политических сил демократического толка. Это три зарегистрированные политические партии: “Яблоко”, “Парнас” и “Гражданская инициатива”», – предлагает Гудков. Кроме того, к голосованию на круглом столе он хочет привлечь незарегистрированную партию Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.

«На мой взгляд, перечисленные пять сил являются основными игроками на демократическом фланге, и совместная поддержка ими единого кандидата обеспечит ему хороший результат», – считает экс-депутат.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г., преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».

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