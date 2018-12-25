Политика / Безопасность и право

Верховный суд рекомендовал штрафовать чиновников за неявку в суд

Пленум суда разъяснил правила оспаривания нормативных актов госорганов
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Верховный суд России уточнил признаки правового акта, «содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами»: это документ, который содержит правила, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение существующих правоотношений. Об этом говорится в утвержденном во вторник постановлении пленума Верховного суда, посвященном практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов. Впрочем, отмечается в постановлении, «признание того или иного акта нормативным правовым во всяком случае зависит от анализа его содержания».

По данным судьи Верховного суда Юрия Иваненко, за год коллегия Верховного суда по административным делам рассматривает 230–300 дел об оспаривании нормативных правовых актов.

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