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Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе

Российские суды научились закрывать лазейку в антиотмывочном законе, позволяющую выводить капитал без проверки его происхождения, рассказала сегодня судья Верховного суда (ВС) Татьяна Завьялова: к участию в судебных процессах все чаще привлекается Росфинмониторинг.

«Формируется судебная практика, когда суды признают необходимость исследования обстоятельств заключаемых сторонами сделок в целях исключения ситуаций, при которых судебные решения и исполнительные листы используются исключительно для легализации противоправных действий», – передал «Интерфакс» фрагмент выступления Завьяловой на международном юридическом форуме по Владивостоке.

Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки блокировать сомнительные операции клиента, если тот не подтвердил происхождение средств. Однако такие операции можно легализовать за счет фиктивных судебных споров по мнимым сделкам: банк обязан списать деньги со счета по вступившему в силу решению суда и исполнительному документу. «Возникает ситуация, при которой формально иск подлежит удовлетворению с проведением процедуры исполнительного производства, без проверки со стороны кредитной организации легальности капитала», – констатировала Завьялова.

Однако суды нашли решение: они стали привлекать Росфинмониторинг к участию в подобных процессах, сказала судья ВС.

«В отсутствие иных законодательных барьеров для недобросовестных участников гражданского оборота такая процессуальная форма участия уполномоченного органа не противоречит действующему законодательству и позволяет установить все обстоятельства заключаемых сделок, подтвердить либо опровергнуть наличие признаков сомнительности финансовых операций», – отметила Завьялова. По ее словам, уже сам факт привлечения Росфинмониторинга «приводит к отказу истца от иска либо влечет оставление иска без рассмотрения ввиду неявки истца в судебное заседание».

Такие действия, по ее мнению, допустимы с учетом «всей важности рассматриваемой проблемы и несовершенства соответствующей правовой базы», но не исключают необходимости обновления законодательства.

Банкиры давно жаловались в Росфинмониторинг на лазейку в антиотмывочном законе, предлагая дать им возможность останавливать сомнительные операции по судебным решениям. В прошлом году надзорный орган постановил, что исполнение судебных решений остается обязательным, но рекомендовал банкам сообщать в финансовую разведку о сомнительных случаях.

ЦБ оценивал объем операций клиентов на основании судебных решений в 16 млрд руб. в год и рекомендовал банкам относиться к ним с повышенным вниманием. ЦБ назвал два критерия сомнительности: расходные операции по счетам «должников» не проводятся или же носят нерегулярный характер, а кроме того, на уплату налогов и других платежей в бюджет приходится менее 0,5% от оборота по счету.