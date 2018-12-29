Правительство запретило ввоз с Украины турбин и пива

Запрет почти не затронет две основные статьи украинского экспорта в Россию

В основном запрет введен против промышленных товаров Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России опубликовало перечень украинских товаров, импорт которых в Россию запрещен «в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, сегодня появилось на сайте правительства.

В перечне преобладают товары пищевой промышленности — зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. «Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — говорится в сообщении российского правительства.

Из перечня следует, что эти санкции не затронут две из трех главных статей украинского экспорта в Россию — черные металлы и продукцию неорганической химии. Кроме того, под запрет в соответствующих группах не попали корабельные газовые турбины и корабельное котловое оборудование.

Украина после 2014 г. и так запретила поставки России газовых турбин для вертолетов и газотурбинных силовых установок для крупных кораблей ВМФ России. Непоставка двигателей стала одной из причин задержки строительства фрегатов нового проекта 22350. России пришлось разворачивать импортозамещение, и в 2017 г. на НПО «Сатурн» в Рыбинске было запущено производство корабельных газотурбинных двигателей.

￼В 2017 г., по данным госстата Украины, Россия оставалась крупнейшим торговым партнером Украины. Украинский товарный экспорт составил $3,9 млрд, отрицательное торговое сальдо — $3,3 млрд. На три основные группы товаров — черные металлы, неорганическую химию и продукцию машиностроения (без энергетического) — пришлось 42% украинского экспорта в Россию.

По оценке Минэкономразвития, суммарная стоимость попавшего под запрет украинского экспорта составит $510 млн, сообщило «РИА Новости».

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Указ был рамочным и содержал поручение правительству детализировать санкции. В ноябре Россия включила в санкционный список 322 физических лица и 68 юрлиц с Украины. До этого Москва запрещала только экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничивала поставки агропродукции. Киев ввел санкции против нескольких десятков россиян еще в апреле 2014 г., сейчас в списке более 1700 человек и не менее 750 компаний.