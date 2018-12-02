Сколько стоит гражданам России российская угроза

Мы слишком привыкли приспосабливать свою частную жизнь к кульбитам внешней политики и отвыкли задавать власти вопрос — а не слишком ли велика цена

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Запрет въезда на территорию Украины мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет выглядит еще одним элементом картины растущей российской угрозы. Расчет, возможно, больше на западную аудиторию, но у нее есть и российский адресат: жертвами того, что верховный главнокомандующий называет «пограничным инцидентом, не более того», автоматически становится почти половина населения страны, у которой появляется повод спросить с руководства: а стоил ли того керченский абордаж?

Запрет, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, стал реакцией на задержание 25 ноября на подходе к Керченскому проливу российскими военными экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море. У несоразмерного на первый взгляд запрета – под него попали не только военные или хотя бы отслужившие в армии, но все без исключения взрослые мужчины – есть какое-никакое рациональное объяснение. Если, по версии Москвы, в конфликте в Донбассе участвуют только «отпускники», то в глазах Киева любой россиянин, физически способный воевать, может быть «отпускником». Практически, конечно, запрет мало что меняет: помимо контролируемых Киевом участков границы есть и легко проницаемые не то что для людей – для «Буков» участки.