Украина ограничила въезд российским мужчинам

Пограничный пункт «Чонгар» на границе с Украиной. Архивное фото Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сегодня заявил руководитель государственной пограничной службы страны Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, лицам мужского пола. Для граждан Украины никаких ограничений, естественно, нет», — сказал Цигикал на совете с президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, россиян, едущих на Украину по «гуманитарным» причинам — например, на похороны, — пограничники пропускают.

Порошенко написал в официальном Twitter, что эта мера принята, чтобы не допустить формирования на Украине «частных армий». «Украина ввела ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала на Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями ВС России», — написал президент Украины. Кроме этого, Порошенко заявил, что Украина ужесточит правила регистрации россиян на территории областей, в которых введено военное положение. Он обязал Госпогранслужбу срочно подготовить соответствующие предложения.

Россия не будет давать Украине симметричный ответ, заявил сегодня член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. «Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется», — цитирует Клинцевича РИА «Новости».

В ответ зеркальных мер российская сторона предпринимать, скорее всего, не будет, подтвердил источник в российских правоохранительных органах.

Накануне Госпогранслужба Украины объяснила, почему не пустила в страну за сутки более 70 россиян, прибывших в аэропорты Киева. По словам официального представителя ведомства Андрея Демченко, большинство из них не пустили потому, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. «А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым», — отметил он.

С 1 января 2018 г. Украина ввела новые правила пересечения границы для граждан России. Для этого россиянин должен за месяц до поездки заполнить электронную анкету на сайте украинского МИДа, указав личные данные, цель въезда и населенные пункты посещения. Помимо этого, на границе необходим биометрический загранпаспорт (либо сдача биометрических данных), а по месту пребывания нужно регистрироваться. Виза для въезда на Украину россиянам по-прежнему не нужна.