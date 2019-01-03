Франция экстрадировала экс-министра финансов Подмосквья

Алексей Кузнецов. Архивное фото PhotoXPress

Власти Франции удовлетворили запрос российской Генпрокуратуры на выдачу бывшего зампреда правительства и экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Бывший подмосковный чиновник был экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола.

В России Кузнецова обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Ему инкриминируется мошенничество и растрата по 13 эпизодам на сумму 14 млрд руб., а также легализация имущества, полученного преступным путем – еще девять эпизодов. В Генпрокуратуре поясняют, что ущерб был причинен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также компании «Мособлтрансинвест».

Решения об экстрадиции Кузнецова Генпрокуратура добивалась последние пять лет, после его ареста французскими властями близ Сен-Тропе в 2013 г. В России обвинения ему были предъявлены тремя годами ранее, они относились к периоду его работы в правительстве Подмосковья с 2000 по 2008 гг.

Следствие полагало, что хищения бюджетных средств происходили через учрежденную подмосковным правительством Московскую областную инвестиционную трастовую компанию (МОИТК), «дочку» МОИТК – Ипотечную корпорацию Московской области (ИКМО) и «дочку» ИКМО – Московское областное ипотечное агентство (МОИА). В основе схемы лежала выдача МОИТК кредитов из средств областного бюджета, полученных в том числе от размещения облигаций МОИА, компаниям, подконтрольным бывшей супруге Кузнецова, гражданке США Жанне Буллок и бывшего гендиректора компании «Ригрупп» Дмитрия Котляренко. Они также являлись фигурантами дела. В следственном комитете МВД поясняли, что полученные в виде кредитов средства выводились в зарубежные офшоры.

Также следствие подозревало фигурантов дела в выдаче фиктивных кредитов муниципальным учреждениям под гарантии областного бюджета и выплате этих гарантий подконтрольным Кузнецову и Буллок структурам после переуступки им муниципалитетами прав по долгам. Кроме того речь шла о хищениях при завышении смет на объекты, строительство которых финансировалось МОИТК.

В начале 2009 г. прямой долг области, по оценке S&P, не превышал 50% от доходов бюджета, но вместе с обязательствами областных компаний он достигал 82%. Деятельностью Кузнецова и его соратников правоохранительные органы заинтересовались в конце 2008 г., когда сразу несколько компаний Подмосковья не смогли расплатиться с кредиторами, а область оказалась на грани дефолта. Правительство Московской области даже добилось судебного ареста облигаций МОИА, обязательства по которым оно должно было погашать. Позже арест был снят, что позволило расплатиться с держателями бумаг. На реструктуризацию долгов МОИТК федеральный бюджет тогда выделил 6 млрд руб.

Финансовые проблемы области ударили по имиджу губернатора Подмосковья Бориса Громова, переназначенного на «третий срок» в 2007 г. Положение с финансами области было одним из важных аргументов в пользу завершения карьеры губернатора за месяц до истечения его полномочий в 2012 г.

Генпрокуратура добивалась и экстрадиции Жанны Буллок, но власти США в 2017 г. отказались удовлетворить запрос российского ведомства. В России она заочно приговорена Басманным судом Москвы к 11 годам колонии общего режима за хищение из подмосковного бюджета 11 млрд руб. Суд конфисковал принадлежавшие ей две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также предметы антиквариата, представляющие культурную и историческую ценность.