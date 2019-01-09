Депутаты хотят следить за исполнением принятых ими законов

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Вячеслав Володин (справа) хочет знать, как правительство Дмитрия Медведева (слева) исполняет принятые Думой законы Евгений Разумный / Ведомости

После практически завершившегося разбора «законодательных завалов» Госдума собирается заняться мониторингом и анализом правоприменительной практики, заявил в среду, открывая весеннюю сессию нижней палаты, ее председатель Вячеслав Володин: «У нас с вами не всегда принятый закон эффективно работает. И мы слышим критику в свой адрес – что закон приняли, но он не работает». По его словам, это происходит из-за отсутствия необходимой нормативной базы: механизм, предполагающий внесение правительством в Думу информации о проектах подзаконных актов, пока не срабатывает. В пример председатель привел закон об ответственном обращении с животными, который был принят в конце 2018 г., а до этого лежал в Госдуме восемь лет. По словам Володина, этот закон заработает только при наличии подзаконных актов, которых пока нет, хотя в постановлении о его принятии было прописано, чтобы правительство в 180-дневный срок издало такие акты. Но это лишь «точечное решение», а необходимо выстроить систему, которая позволила бы через мониторинг и анализ правоприменения выйти на контроль за реализацией законов и «там, где закон несовершенен, вносить в него изменения», резюмировал председатель палаты.

Согласно указу президента от 2011 г. обязанности по мониторингу правоприменительной практики возложены на Минюст.