Думский экватор: чем занимались депутаты в середине своего срока

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Осенью Дума в основном делала подарки государств за счет граждан, считает оппозиция Евгений Разумный / Ведомости

Госдума в среду завершила осеннюю сессию, отработав 2,5 года из отведенных ей пяти лет. В год триумфальных для Кремля президентских выборов депутатам пришлось принимать законы, позволяющие государству пополнять бюджет за счет населения, а во внутренней политике наметилась новая волна закручивания гаек.

Главные свершения

Одобрив летом повышение НДС с 18 до 20%, Дума продолжила этот тренд в сентябре самым громким законом года – о повышении пенсионного возраста. И хотя по инициативе президента некоторые нормы были смягчены (в частности, возраст для женщин подняли не на восемь, а на пять лет, а для граждан предпенсионного возраста сохранили льготы), за этот документ голосовала только «Единая Россия». Пополнить бюджет призван и закон о специальном налоговом режиме для самозанятых, который в качестве эксперимента вводится в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

В общественно-политической сфере главными объектами интереса депутатов были выборы, митинги и интернет. Так, иностранные организации будут признаваться нежелательными за попытки вмешательства в российские выборы, а самим россиянам грозят новые наказания за нарушения на митингах – например, за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Снова ужесточится регулирование интернета, хотя наиболее громкие инициативы еще только предстоит принять: в частности, речь идет о снижении до 20% допустимой доли иностранного участия в новостных агрегаторах и о госрегулировании работы рунета в случае его отключения от глобальной сети. Еще один нашумевший законопроект предполагает административное наказание за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, а также информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение» к государству и власти.

Среди редких исключений, когда права граждан расширялись, – президентские поправки о частичной декриминализации «экстремистской» статьи 282 УК в части ответственности за лайки и репосты.