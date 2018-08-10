Избиратели стали чаще жаловаться депутатам Госдумы

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Можно прогнозировать, что именно социальные проблемы в ближайшие годы станут самыми значимыми Екатерина Ширинкина / Ведомости

Избиратели стали писать больше обращений депутатам Госдумы, следует из статистики, опубликованной в четверг на официальном сайте палаты. Количество писем в ходе весенней сессии по сравнению с осенней выросло в 2,4 раза – 159 400 против 65 400. Обращения граждане могут направлять не только в Думу, но и во фракции и конкретным депутатам, всего с января по июль лично депутатам поступило 96 500 обращений, а во фракции – 14 400.

По числу писем лидируют единороссы – 70,4% от всех обращений, у КПРФ – 11%, у ЛДПР – 10,8%, у эсеров – 7,4%. В сообщении Думы сказано, что большая часть обращений весной касалась социальной сферы (28,3% от общего числа), тогда как в осеннюю сессию большинство обращений было по политическим темам. Кроме того, за январь – июль в приемной Думы было принято 5200 человек. Основными темами личных обращений стали государство, общество и политика, осенью граждан больше интересовали вопросы обороны и безопасности. В личном приеме граждан эсеры обогнали ЛДПР и коммунистов, приняв 23% посетителей (ЛДПР – 16%, коммунисты – 14%). К единороссам обратились 47% таких граждан.