Политика / Социальная политика

Стремление россиян к стабильности сменилось запросом на перемены

Этот настрой власти должны использовать для проведения реформ, считают социологи
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Число россиян, считающих, что страна нуждается в существенных изменениях, выросло за последние шесть лет вдвое и впервые заметно (56 против 44%) превзошло количество тех, кто считает, что стабильность важнее. Таков главный вывод обнародованного во вторник исследования «Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены», проведенного Федеральным научно-исследовательским социологическим центром (бывший Институт социологии РАН).

Также за последний год с 31 до 45% выросло число респондентов, уже увидевших в стране перемены к лучшему: последние оценки оказались самыми позитивными за весь период мониторинга (с 2014 г.), сказано в докладе (об ухудшении ситуации говорят 39%). Улучшились и оценки перспектив развития России, хотя большинство все еще считает, что в ближайший год ничего не изменится или ситуация ухудшится. Люди не видят возможности в ближайшем будущем изменить что-то к лучшему, выход из кризиса определил коридор возможностей, который доступен для россиян, констатируют социологи. Но прошлые заслуги властей не означают их полной и безоговорочной поддержки в будущем, предупреждают они.

Респонденты также оценили важность и выполнимость задач, поставленных президентом в его мартовском послании парламенту. Больше всего россияне верят в скорое усиление оборонной мощи (59%), рывок в сфере науки и высоких технологий (38%), появление уже в ближайшие 5–6 лет доступной ипотеки со ставкой 7% (34%) и вхождение России в пятерку ведущих экономик мира (32%). Среди самых нереалистичных задач – увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет (46% считают, что она «вряд ли будет реализована»), приведение в порядок региональных и местных дорог (41%) и создание современной инфраструктуры на селе (39%).

Представления о переменах у власти и людей различаются, объясняет руководитель исследования академик Михаил Горшков: «У власти более широкое понимание перемен, они связаны и с внутриполитической жизнью, и с международной. Например, задача технологического прорыва. Россияне же хотят перехода к новому качеству жизни, но это не особо касается трансформации политических институтов. Если бы более половины продолжали поддерживать установку на стабильность, это означало бы консервацию сниженного уровня жизни и умеренного развития вперед, а они этого не хотят». Нужно использовать позитивный настрой населения для проведения реформ, считает социолог: «Президент умеет работать с общественным мнением, а вот другие структуры – нет. Они отказываются от общения с населением, хотя сейчас общество готово к диалогу. Поэтому большой вопрос, смогут ли власти эти настроения использовать».

Под переменами люди понимают улучшение уровня жизни, увеличение финансирования социальной сферы и инфраструктуры, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Власть же не понимает под переменами ничего серьезного. Для нее политика строится на неизменности и сохранении тактики. Но каждый раз власти изобретают новые средства, чтобы показать видимость перемен, – например, как сейчас с цифровой экономикой. Хотя, судя по назначенному правительству, власть делает все, чтобы заблокировать перемены».

Запрос на перемены – это запрос на развитие, на качественные изменения в жизни, потому что есть понимание, что простые инерционные сценарии поддержания стабильности будут вести к ухудшению ситуации, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «При этом у людей нет завышенных ожиданий, все научены жизнью и прошлым. Есть понимание, что государству традиционно лучше удаются структурные бизнес-проекты или научно-технологические, оборонные проекты, а социальные – хуже». Отсутствие завышенных ожиданий по поводу очень быстрых социальных улучшений – это по-своему и неплохо, добавляет эксперт: «Ведь именно завышенные ожидания чаще всего и создают потенциал роста протестных настроений».

Эффект обманутых ожиданий уже есть, считает политолог Аббас Галлямов: «После Крыма вспыхнула надежда, что Россия встала с колен и теперь уровень жизни начнет расти, но она пока не оправдалась. Потому и появился запрос на перемены. Но люди все равно настроены консервативно: перспектива радикальных реформ их пугает, им не нужны ни разделение властей, ни свободные выборы, ни независимые СМИ. Они просто хотят, чтобы власти обеспечили рост уровня жизни, а как это будет достигнуто – их не волнует». А позитивные настроения связаны с переизбранием Путина как с «последней надеждой», добавляет эксперт: «Люди как бы говорят: мы за вас проголосовали, теперь ваша очередь, обеспечьте нам рост и развитие. При этом в глубине души они чувствуют, что что-то идет не так. Поэтому властям не стоит ждать, что рост позитива продолжится. Надо использовать эти настроения и проводить реформы: быстро пройти тяжелый момент, чтобы к думским выборам – 2021 негатив померк и появилась новая повестка».-

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