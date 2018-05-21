Правительству придется работать над своими же ошибками

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новому правительству будет труднее избежать реформ, чем старому Андрей Гордеев / Ведомости

Работа финансово-экономического блока правительства полностью устраивала Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а социального – почти устраивала. Такой вывод можно сделать, если судить по составу нового правительства. Единственное изменение в первом блоке – министр финансов Антон Силуанов, сохранив свой пост, повышен до первого вице-премьера. Важное изменение произошло в социальном блоке – курировать его теперь будет вице-премьер Татьяна Голикова, вернувшаяся в правительство из Счетной палаты. Но от своей предшественницы Ольги Голодец она унаследовала почти тот же набор министров. Министром здравоохранения осталась Вероника Скворцова, труда – Максим Топилин. Останется в правительстве и Ольга Васильева, но теперь она будет отвечать не за все образование, а только за начальное и среднее: ее новая должность – министр просвещения. Курировать же науку будет новое министерство, которое возглавит бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Новому правительству предстоит проделать работу над ошибками – решить накопленные им за шесть лет проблемы и не решенные им же задачи: в сфере образования и здравоохранения, пенсионной системы, рынка труда, инфраструктуры, привлечения инвестиций и т. д. Оно должно добиться ускорения роста экономики, сохранив бюджетную и макроэкономическую стабильность.

Такие задачи поставил в майском указе Путин, который до 2024 г. будет снова работать президентом. За эти шесть лет Россия, в частности, должна попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а в дальнейшем – до 80 лет, смягчить последствия демографической ямы для рынка труда, улучшить инфраструктуру. На все это правительство должно потратить 25 трлн руб., из которых 8 трлн только предстоит найти, сказал премьер Медведев. Как именно – какие расходы будут перераспределены, налоги повышены и реформы проведены, – правительство и администрация Путина пока не сообщают. Представить варианты национальных проектов новое правительство должно к октябрю.

Прошлый президентский срок Путина тоже начался с майских указов, в которых он поручал увеличить инвестиции, производительность труда, зарплаты и т. д. Все поручения предстояло свести в программу реформ, которая превратилась в планы по ее подготовке, вспоминает федеральный чиновник.

Нерешенные задачи и отсутствие реформ в прошлый срок Путина дорого обошлись российской экономике, получившей также удар со стороны нефтяного рынка и политического конфликта с Западом, – потолок ее роста ограничен 2%, констатируют эксперты и признают чиновники.

На этот раз избежать реформ будет сложнее – в том числе повышения пенсионного возраста: это единственная крупная мера, уже анонсированная Медведевым, – правительство внесет свои предложения по пенсионному возрасту в ближайшее время. К 2030 г. доля населения в пенсионном возрасте вырастет до 28% при сокращении рабочей силы (только в 2017 г. на 0,5 млн человек). По прогнозу директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, в следующие 10 лет число работников может сократиться еще на 10% и уже к 2030 г. пенсионеров будет столько же, сколько плательщиков взносов.

Чтобы снизить вдвое бедность (в 2017 г. доход ниже прожиточного минимума получали 19,3 млн человек, 13,2% населения), потребуется изменить систему социальных выплат, предупреждает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: без этого проблему не решить, даже если социальные расходы бюджета увеличатся, а экономика ускорится.