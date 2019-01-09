Пересмотра своих дел могут потребовать около 2000 осужденных за лайки и репосты
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В среду Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело 57-летнего лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» Владимира Мануйленко в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, защищающий Мануйленко.
27 декабря 2018 г. президент Владимир Путин подписал два закона о частичной декриминализации состава ст. 282 УК. Они были внесены в Госдуму президентом в октябре и вступили в силу 5 января. Законы предусматривают, что уголовная ответственность за лайки и репосты экстремистского характера может наступать, если правонарушитель ранее привлекался за это к административной ответственности.
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