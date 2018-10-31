«В контакте» получила первый иск в связи с предоставлением данных полиции

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Существует норма закона, согласно которой полиция может запрашивать данные у социальной сети только при наличии серьезных обоснований, в том числе административных или уголовных дел Максим Стулов / Ведомости

Сотрудник уфимского штаба Навального Лилия Чанышева подала в суд на социальную сеть «В контакте» (об этом написал «Проект»). Иск зарегистрирован 30 октября в Смольнинском суде Санкт-Петербурга, следует из карточки дела. Чанышева потребовала признать незаконной передачу данных социальной сетью правоохранительным органам, а также взыскать с «В контакте» 100 000 руб. компенсации морального вреда.

Адвокат «Агоры» Дамир Гайнудтинов, который участвовал в подготовке иска, сказал, что это, возможно, первый иск к социальной сети, поданный из-за незаконного раскрытия данных пользователей правоохранительным службам – другие подобные иски юристы не обнаружили, сказал он «Ведомостям».

Это первый подобный иск к социальной сети, подтвердил представитель «В контакте», добавив, что социальная сеть пока не ознакомилась с текстом иска.