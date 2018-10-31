Политика / Безопасность и право

«В контакте» получила первый иск в связи с предоставлением данных полиции

С социальной сетью судится сотрудник штаба Навального
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сотрудник уфимского штаба Навального Лилия Чанышева подала в суд на социальную сеть «В контакте» (об этом написал «Проект»). Иск зарегистрирован 30 октября в Смольнинском суде Санкт-Петербурга, следует из карточки дела. Чанышева потребовала признать незаконной передачу данных социальной сетью правоохранительным органам, а также взыскать с «В контакте» 100 000 руб. компенсации морального вреда.

Адвокат «Агоры» Дамир Гайнудтинов, который участвовал в подготовке иска, сказал, что это, возможно, первый иск к социальной сети, поданный из-за незаконного раскрытия данных пользователей правоохранительным службам – другие подобные иски юристы не обнаружили, сказал он «Ведомостям».

Это первый подобный иск к социальной сети, подтвердил представитель «В контакте», добавив, что социальная сеть пока не ознакомилась с текстом иска.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
murashka
12:07 31.10.2018
Движение Навального займет более агрессивную позицию.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике