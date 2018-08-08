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Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Цитата недели

Три вопроса о лайках и репостах

Почему бизнес хочет смягчить Уголовный кодекс
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В понедельник корпорация Mail.ru Group, владеющая крупнейшими российскими социальными сетями «В контакте» и «Одноклассники», неожиданно заявила о недопустимости возбуждения уголовных дел за лайки и репосты. При этом компания не только призвала к изменению законодательства в этой сфере и амнистии «несправедливо осужденных», но и весьма резко отозвалась о деятельности правоохранительных органов.

Первый возникающий в связи с этим вопрос, конечно же, а с чего это они вдруг? Поверить в то, что Mail.ru Group просто решила заступиться за своих любимых пользователей, разумеется, можно. Но ведь крупная респектабельная компания, основной акционер которой – Алишер «Тьфу-на-тебя-Алексей-Навальный» Усманов, еще и недвусмысленно наехала на силовиков, не покладая рук борющихся с растущей день ото дня (судебная статистика не даст соврать) угрозой экстремизма! А что если оскорбленные правоохранители в ответ проявят «немотивированно жесткую реакцию» по отношению к самим хозяевам соцсетей?..

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