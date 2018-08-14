Эксперты не оценили новую политику «В контакте»

От уголовных дел никакая приватность не защитит, опасаются эксперты Евгений Разумный / Ведомости

В течение месяца крупнейшая российская социальная сеть «В контакте» изменит правила приватности и введет возможность сделать профиль полностью приватным, оставив доступ только своим друзьям. Об этом сообщил на своей странице во «В контакте» управляющий директор компании Андрей Рогозов. Он назвал это изменение самой важной реформой приватности за последние несколько лет.

Такие меры должны защитить пользователей социальной сети от большого числа уголовных дел, рассчитывает Рогозов. «Статистика показывает, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи «В контакте» все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит, – написал Рогозов. – Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям». «В контакте» обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но социальная сеть против необоснованных преследований за публикации в интернете, указывает Рогозов.

Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежит «В контакте», на прошлой неделе предложила освободить несправедливо осужденных за лайки в сети. «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», – сообщила компания в своем корпоративном блоге.

Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается именно по материалам, размещенным во «В контакте»: по данным аналитического центра «Сова», из 182 приговоров, вынесенных в прошлом году по материалам, опубликованным в социальных сетях, 138 было вынесено по публикациям во «В контакте», еще в 38 случаях название сети не уточнялось, но весьма вероятно, что это тоже «В контакте».

Для сравнения: по публикациям в «Одноклассниках» было всего четыре приговора, в Facebook – два.

Такая статистика объясняется готовностью, с которой администрация сети удовлетворяет запросы правоохранителей, объясняют эксперты. Они убеждены, что новые правила приватности не повлияют на эту ситуацию: доступ к данным пользователей администрация сохранит и отвечать на запросы властей она продолжит, говорит юрист Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов. Он напоминает, что «В контакте» в отличие от Facebook включена в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора (так называемый закон Яровой обязывает участников реестра хранить информацию о действиях пользователей. – «Ведомости»).

Поиском информации для основания возбудить уголовное дело правоохранительные органы занимаются через поисковые системы по ключевым словам или картинкам, рассуждает главный юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Мера, которую собирается принять «В контакте», направлена именно на то, чтобы сократить число подобных находок, говорит он. Но все же компании, если она собирается реально сократить число таких дел, необходимо предпринять больше усилий – например, ежегодно публиковать отчеты по количеству обращений и повышать прозрачность процедур обработки и передачи данных.

Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков уверен, что нововведение не повлияет на безопасность пользователей. Известны случаи, когда следователи получали доступ даже к уже удаленным материалам, напоминает он. Это всего лишь пиар, реакция на призывы «выпиливаться из «В контакте» в связи с уголовным преследованием ее пользователей – видимо, это не только призывы, но и уже какая-то весомая статистика, рассуждает он. Если бы Mail.ru Group хотела изменить ситуацию, она могла бы публиковать сведения о запросах правоохранителей, ввести предупреждения о попытках взлома аккаунта, критически относиться к запросам следователей, обжаловать их в судах.

«К сожалению, уведомлять пользователей о поступивших запросах в большинстве стран мира, включая Россию, запрещено. В этом есть понятная логика, применимая к серьезным преступникам. Конкретно в России мы, как и другие сервисы, ограничены ст. 161 УПК РФ: сам факт получения запроса относится к данным предварительного расследования, т. е. мы не вправе раскрывать эти данные», – возражает пресс-служба «В контакте». Там утверждают, что никакого оттока аудитории не наблюдается: «Скорее речь идет о притоке, это именно то, о чем мы говорим, когда ссылаемся на «эффект Стрейзанд», – каждое новое дело влечет волну новых репостов признанных экстремистскими мемов».

Однако предложенная мера вряд ли позволит ограничить поиск поводов для возбуждения уголовных дел, считает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «В соответствии с законом Яровой, который предполагает долговременное хранение трафика, оперативники также продолжат искать по ключевым словам и картинкам, только не в онлайне. По закону у них будет доступ не только к активным пользователям, но и к страницам удаленных аккаунтов».

Социальная сеть не способна самостоятельно остановить машину по рандомному выслеживанию и осуждению людей даже при наличии такого желания у руководства компании и ее собственников – остановить этот процесс сможет только политическая воля, уверен Чиков.

Основная задача, которую в данном случае решает Mail.ru Group, – хеджирование репутационных рисков, которые в последнее время заметно обострились, согласен политолог Михаил Виноградов. Но можно также допустить с осторожностью, что есть желание власти дать обществу сигнал о том, что ситуация с преследованием за лайки и репосты будет как-то санироваться, при этом без четких обязательств. Виноградов напоминает, что с разных сторон раздаются призывы к смягчению, но окончательного «да» не говорится, а правоохранительная практика остается достаточно противоречивой.