«В контакте» рассказала, какие данные о пользователях раскрывает властям

Евгений Разумный / Ведомости

Социальная сеть «В контакте» опубликовала на своем сайте информацию о том, как именно работает с запросами чиновников и судов по данным пользователей. Российские законы позволяют судам и правоохранительным органам запрашивать сведения о пользователях на разных этапах: при оперативно-розыскной деятельности, на стадии предварительного расследования и в процессе судебного разбирательства, пишет «В контакте».

Соцсеть подробно перечислила, что именно могут запросить у нее правоохранительные органы без решения суда. Это адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации страницы, его номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения конкретного контента, историю блокировок страницы пользователя и его обращений в службу поддержки, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу.

При этом полиция не обязана раскрывать компании причину интереса к пользователю, указано в тексте «В контакте»: «В абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства [уголовных] дел». И сама компания не может предупредить пользователя о полученном запросе из-за необходимости сохранения тайны следствия – это прямо запрещено Уголовным кодексом и законом об оперативно-розыскной деятельности. Личную переписку пользователей правоохранительные органы могут получить только по решению суда, подчеркивает «В контакте».

В тюрьму за репосты

На протяжении последних лет в России стремительно росло число уголовных дел, которые возбуждались по публикациям в социальных сетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей. В июне эту тему поднял на прямой линии с президентом депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который затем вместе с депутатом Алексеем Журавлевым внес в Госдуму поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Путин по итогам прямой линии поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) и Генпрокуратуре провести анализ правоприменительной практики по экстремистским делам.

Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, приняты в 2014 г. Правозащитники констатируют, что за последний год число наказаний за посты в сети многократно выросло. Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается именно по материалам, размещенным во «В контакте». По данным аналитического центра «Сова», из 182 приговоров, вынесенных в 2017 г. по материалам, опубликованным в социальных сетях, 138 приходилось на публикации во «В контакте», еще в 38 случаях название сети не уточнялось, но весьма вероятно, что это тоже «В контакте». По публикациям в «Одноклассниках» было всего четыре приговора, в Facebook – два.

Путин и маразматики

В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поправки предполагают, что уголовная ответственность за подобные публичные действия, в том числе в интернете или СМИ, будет наступать не сразу, как сейчас, а лишь при повторном нарушении в течение года. За первое же нарушение будет грозить только административная ответственность по новой статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – до 20 000 руб. штрафа (для юрлиц – до 500 000 руб.), до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Поправки будут рассмотрены на совете Госдумы 8 октября, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

Такие меры должны исключить случаи уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя», говорится в пояснительной записке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что поправки призваны «исправить проявления маразма», и напомнил, что предложение скорректировать практику применения ст. 282 прозвучало в ходе июньской прямой линии президента.

«Иногда лайк – это просто лайк»

Для Mail.ru Group, которой принадлежат две крупнейшие российские социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», сложившаяся ситуация с уголовными делами очень чувствительна. Летом группа призвала декриминализировать статью об экстремизме в части наказания за лайки и репосты. В середине августа администрация «В контакте» тоже раскритиковала необоснованные преследования за публикации в интернете и обратила внимание на рост числа таких случаев. В связи с этим компания разрешила пользователям скрывать свой профиль, оставив доступ к нему только друзьям. «В контакте» также «рассматривает возможность» раскрыть общую статистику по запросам правоохранительных органов, писал управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

Подобные отчеты регулярно предоставляют Google, Twitter и Facebook. Эти компании раскрывают как общее число поступивших к ним запросов от правоохранительных служб, так и число запросов, которое они удовлетворили. Пока «В контакте» так и не опубликовала данные по запросам.