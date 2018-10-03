Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Два репоста до дела

Возбуждение ненависти без тяжких последствий из уголовного наказания станет административным

Это сократит число дел за лайки и репосты в соцсетях
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Президент России Владимир Путин в среду внес в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поправки предполагают, что уголовная ответственность за подобные публичные действия, в том числе в интернете или СМИ, будет наступать не сразу, как сейчас, а лишь при повторном нарушении в течение года. За первое же нарушение будет грозить только административная ответственность по новой статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – до 20 000 руб. штрафа (для юрлиц – до 500 000 руб.), до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Поправки будут рассмотрены на совете Госдумы 8 октября, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

Поправки призваны исключить случаи уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя», говорится в пояснительной записке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прямо признался, что они призваны «исправить проявления маразма», и напомнил, что предложение скорректировать практику применения ст. 282 прозвучало в ходе июньской прямой линии президента.

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