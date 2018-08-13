Технологии

Новости

«В контакте» анонсировала «самую важную реформу приватности» из-за дел за экстремизм

Администрация социальной сети «В контакте» выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете и в связи с участившимися случаями таких преследований планирует «самую важную реформу приватности» в своей истории. Об этом написал на своей странице управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов. Он добавил, что социальная сеть в связи с этим в ближайшее время планирует ввести новую функцию для пользователей, позволяющую закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.

В своем сообщении Рогозов напомнил, что в прошлом году «В контакте» разрешила пользователям закрывать альбомы с сохраненными снимками и картинками. Следующий шаг социальной сети – закрыть список репостнувших запись людей, оставив ее открытой лишь для авторов.

Ранее против уголовных дел за репосты выступила Mail.Ru Group, которой принадлежат социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем», – говорилось в заявлении компании.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось