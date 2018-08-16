Почему уголовные дела против пользователей «В контакте» вредят компании

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

В России сажают людей за комментарии в социальных сетях, репост чужих картинок, лайки под чужими постами. Очень часто такие дела заводятся по статьям об оскорблении чувств верующих, практически все приговоры связаны с действиями пользователей внутри социальной сети «В контакте», которая принадлежит Mail.ru Group. Почему следователи заводят дела именно по записям в аккаунтах этой соцсети? В отличие от Facebook российская компания раскрывает данные пользователей по запросам российских правоохранительных органов. Так следователи легко могут доказать в суде, что картинку о воскрешении Джона Сноу перепостила не мифическая Алиса Селезнева, а конкретный Иван Иванов, 2009 года рождения, зарегистрированный на ул. Ленина в Самаре.

История стала такой масштабной, что пользователи «В контакте» вычищают архивы от мемов и постов на любые религиозные и политические темы или вовсе удаляют свои аккаунты из соцсети, призывая друзей сделать то же самое. «В контакте» официально опровергает, что отток пользователей происходит. Но в любом случае речь пока не идет о миллионах аккаунтов, и на фоне аудитории в 70 млн пользователей в России можно было бы счесть такие потери минимальными.