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Статья опубликована в № 4632 от 16.08.2018 под заголовком: Компания недели «В контакте»

Почему уголовные дела против пользователей «В контакте» вредят компании

Бизнес соцсетей строится на доверии
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В России сажают людей за комментарии в социальных сетях, репост чужих картинок, лайки под чужими постами. Очень часто такие дела заводятся по статьям об оскорблении чувств верующих, практически все приговоры связаны с действиями пользователей внутри социальной сети «В контакте», которая принадлежит Mail.ru Group. Почему следователи заводят дела именно по записям в аккаунтах этой соцсети? В отличие от Facebook российская компания раскрывает данные пользователей по запросам российских правоохранительных органов. Так следователи легко могут доказать в суде, что картинку о воскрешении Джона Сноу перепостила не мифическая Алиса Селезнева, а конкретный Иван Иванов, 2009 года рождения, зарегистрированный на ул. Ленина в Самаре.

История стала такой масштабной, что пользователи «В контакте» вычищают архивы от мемов и постов на любые религиозные и политические темы или вовсе удаляют свои аккаунты из соцсети, призывая друзей сделать то же самое. «В контакте» официально опровергает, что отток пользователей происходит. Но в любом случае речь пока не идет о миллионах аккаунтов, и на фоне аудитории в 70 млн пользователей в России можно было бы счесть такие потери минимальными.

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