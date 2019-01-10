Трамп грозит ввести чрезвычайное положение ради стены на границе с Мексикой

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Спор президента с конгрессом оставил США без правительства John Minchillo / AP

Американский президент Дональд Трамп может ввести чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе США и Мексики и использовать средства Пентагона, чтобы профинансировать строительство там стены, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома. Такие меры могут стать ответом на неудавшиеся переговоры президента с лидерами конгресса. В среду вечером Трамп принял в Белом доме спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера, но встреча продлилась всего 15 минут. По словам Шумера, Трамп спросил Пелоси, согласна ли она на строительство стены, и, услышав категоричное «нет», заявил, что обсуждать больше нечего. Это первая серьезная схватка Трампа и Пелоси, она отражает новый расклад политических сил и новую политическую реальность – неспособное функционировать правительство и непримиримые лидеры, считает колумнист Time Молли Болл.

Ранее Трамп впервые за время своего президентства выступил с прямым обращением к американцам из Овального кабинета, назвав ситуацию на границе «гуманитарным кризисом» и «кризисом безопасности». Однако, по подсчетам издания Politico, число людей, которых задерживают при пересечении границы, остается ниже ежегодного уровня при президенте Бараке Обаме и намного ниже, чем в 1990-х и начале 2000-х гг.