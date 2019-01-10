Конфисковывать у депутатов и чиновников можно только нечестно нажитое на службе

Бывший депутат доказывал, что такая практика нарушает презумпцию невиновности Андрей Гордеев / Ведомости

Закон о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, не предполагает возможности обращения в доход государства имущества, которое было приобретено муниципальным депутатом до избрания. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном в четверг.

Поводом для проверки стала жалоба бывшего муниципального депутата Георгия Кристова. До избрания депутатом Думы Анучинского муниципального района Приморского края в сентябре 2015 г. (т. е. до принятия поправок, распространивших действие упомянутого закона на депутатов) он был предпринимателем и успел приобрести магазин и два автомобиля. А в марте 2017 г. краевая прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации приобретенного в 2015 г. имущества Кристова, законность происхождения средств на которое он, по ее мнению, не смог подтвердить: расходы превышали доходы за три предшествующих года. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляционный суд это решение отменил со ссылкой на то, что спорное имущество было приобретено до получения статуса депутата, но конфискацию автомобиля Toyota, тоже приобретенного в августе 2015 г., почему-то оставил в силе.

Бывший депутат доказывал, что такая практика нарушает презумпцию невиновности и противоречит ст. 54 Конституции, согласно которой закон, ухудшающий положение граждан, не имеет обратной силы. Расходы, произведенные до избрания депутатом, не могут расцениваться как незаконные, обязанность расходовать средства в соответствии с доходами возложена только на действующих депутатов и чиновников, настаивал он. Конституционный суд с ним согласился. Дело Кристова подлежит пересмотру.

Это хорошая новость, считает заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов: фактически Конституционный суд начал процесс фиксации права собственности на имущество, приобретенное гражданами до прихода на госслужбу. До сих пор оно было сильно размыто и могло привести к злоупотреблениям. Казус, объясняет эксперт, заключается в том, что в законе не прописана обязанность декларировать доходы и расходы за три года, предшествующих назначению. Однако по факту прокуратура и соответствующие подразделения ведомств подходили к этому вопросу формально, и известны случаи, когда чиновникам приходилось обосновывать полученные ранее доходы задним числом. Шуманов напоминает, что многие высокопоставленные чиновники или их родственники стали обладателями крупных капиталов еще до вступления в силу антикоррупционного регулирования, как, например, первый вице-премьер Игорь Шувалов или бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чья супруга Елена Батурина создала миллиардный бизнес. Но сейчас поставить под сомнение законность приобретения ими капиталов проблематично уже чисто технически, считает он.

Между тем процесс конфискации незаконно нажитого чиновниками имущества набирает обороты. Если в 2015 г. прокурорами было подано всего 11 исков на 130 млн руб., то в 2017 г. их было уже 35 на общую сумму около 10 млрд руб.