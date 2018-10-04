Конституционный суд разберется с конфискацией законно нажитого имущества

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Yеограниченная широта применения антикоррупционных норм все чаще приобретает репрессивный характер, считает один из экспертов Анатолий Швец / Интерпресс / ИТАР-ТАСС

Конституционному суду предстоит решить, можно ли конфисковывать как незаконно нажитое имущество чиновников, если оно приобретено до прихода на госслужбу. Поводом для проверки закона о контроле за доходами и расходами госслужащих стала жалоба бывшего муниципального депутата из Приморья Георгия Кристова.

Кристов избрался в сентябре 2015 г. – за несколько месяцев до принятия поправок, распространивших действие упомянутого закона на депутатов. А в марте 2017 г. краевая прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства приобретенного в 2015 г. имущества Кристова, законность происхождения средств на которое он, по ее мнению, не смог подтвердить: расходы превышали доходы за три предшествующих года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, конфисковав у депутата здание магазина, земельный участок и два автомобиля. Апелляционный суд это решение отменил со ссылкой на то, что спорное имущество было приобретено до получения статуса депутата, но конфискацию автомобиля Toyota, тоже приобретенного в августе 2015 г., почему-то подтвердил.