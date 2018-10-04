Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Конфискация законно нажитого

Конституционный суд разберется с конфискацией законно нажитого имущества

У бывшего депутата отобрали собственность, приобретенную еще до избрания
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Конституционному суду предстоит решить, можно ли конфисковывать как незаконно нажитое имущество чиновников, если оно приобретено до прихода на госслужбу. Поводом для проверки закона о контроле за доходами и расходами госслужащих стала жалоба бывшего муниципального депутата из Приморья Георгия Кристова.

Кристов избрался в сентябре 2015 г. – за несколько месяцев до принятия поправок, распространивших действие упомянутого закона на депутатов. А в марте 2017 г. краевая прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства приобретенного в 2015 г. имущества Кристова, законность происхождения средств на которое он, по ее мнению, не смог подтвердить: расходы превышали доходы за три предшествующих года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, конфисковав у депутата здание магазина, земельный участок и два автомобиля. Апелляционный суд это решение отменил со ссылкой на то, что спорное имущество было приобретено до получения статуса депутата, но конфискацию автомобиля Toyota, тоже приобретенного в августе 2015 г., почему-то подтвердил.

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