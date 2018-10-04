Конституционный суд разберется с конфискацией законно нажитого имущества
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Конституционному суду предстоит решить, можно ли конфисковывать как незаконно нажитое имущество чиновников, если оно приобретено до прихода на госслужбу. Поводом для проверки закона о контроле за доходами и расходами госслужащих стала жалоба бывшего муниципального депутата из Приморья Георгия Кристова.
Кристов избрался в сентябре 2015 г. – за несколько месяцев до принятия поправок, распространивших действие упомянутого закона на депутатов. А в марте 2017 г. краевая прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства приобретенного в 2015 г. имущества Кристова, законность происхождения средств на которое он, по ее мнению, не смог подтвердить: расходы превышали доходы за три предшествующих года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, конфисковав у депутата здание магазина, земельный участок и два автомобиля. Апелляционный суд это решение отменил со ссылкой на то, что спорное имущество было приобретено до получения статуса депутата, но конфискацию автомобиля Toyota, тоже приобретенного в августе 2015 г., почему-то подтвердил.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}