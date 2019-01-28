Россия подтвердила свое военное присутствие в Судане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что в Судане работают российские военные инструкторы Jason Patinkin / AP

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник подтвердил, что в Судане работают российские военные инструкторы. «Действительно, инструкторы там работают. Они там работают уже некоторое время, значительное время. Это все в рамках российско-суданских двусторонних отношений, абсолютно легитимно», – заверил он. Но информация о них «не нуждается в каком-то детализировании», добавил Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова замминистра иностранных дел России Михаила Богданова. Последний в понедельник заявил: «Наши инструкторы, конечно, есть в Судане. Просят помочь в подготовке кадров, там есть и частные, и государственные инструкторы».

В то же время Песков опроверг сообщения о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро охраняют россияне. Ранее агентство Reuters сообщило, что в Венесуэле присутствуют сотрудники близкой к предпринимателю Евгению Пригожину «частной военной компании Вагнера», ранее участвовавшие в военных конфликтах в Донбассе и Сирии, а также замеченные в Судане и Центральноафриканской Республике (ЦАР). О том, что 150 российских гражданских и пять военных инструкторов по соглашению с правительством ЦАР тренируют местную армию и жандармерию, МИД России сообщил еще в начале прошлого года. В июне миссия экспертов, привлеченных ООН, в своем докладе сообщила со ссылкой на беседу с одним из представителей российской миссии, что первая группа военных и жандармов ЦАР была обучена ими в Судане.

Вертолеты российских авиакомпаний по контракту с ООН работают в Судане для обеспечения миссии ООН в Дарфуре, говорит человек, близкий к Минобороны. Кроме того, в Судан в последние годы поставлялись российские военные вертолеты и другая техника и для ее освоения там есть небольшое количество военных специалистов по линии Минобороны и других ведомств, отмечает он. Что же касается тренировочного лагеря так называемой ЧВК Вагнера, то он был открыт в 2017 г. и там готовились не только военнослужащие ЦАР, но и суданцы, поясняет собеседник.

По его словам, Судан – важный союзник Саудовской Аравии, контингент суданской армии участвует в боевых действиях в Йемене на стороне саудовцев, в этой же войне участвуют некоторые американские ЧВК. Но подготовка суданцев не связана с войной в Йемене – у страны множество внутренних угроз безопасности. В то же время никакого отношения к подавлению недавних беспорядков в столице Судана российские инструкторы не имели, уверяет собеседник. Сообщения об этом появились в СМИ после того, как несколько недель назад было опубликовано фото российского грузовика «Урал» в Хартуме с белыми людьми в военной форме.