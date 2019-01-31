Россия заплатит 10 млн евро за массовую высылку грузин в 2006 году

Грузинская сторона настаивала, что в результате депортации пострадали 4634 человека, и добивалась взыскания с Российской Федерации 70 320 000 евро компенсации Ed Ou / AP

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) определила размер компенсации, которую Россия должна выплатить Грузии за массовую депортацию ее граждан в 2006 г.: суммарный объем выплат составит 10 млн евро. Пострадавшими признаны около 1500 человек, деньги будут распределены между ними: по 2000 евро должны получить граждане Грузии, подвергшиеся выдворению, от 10 000 до 15 000 евро – те, кто при этом был еще и незаконно лишен свободы или подвергся унижающему достоинство обращению. Для распределения денежных средств правительство Грузии должно создать эффективный механизм под контролем комитета министров Совета Европы, говорится в сообщении Страсбургского суда, опубликованном в четверг на его сайте.

Грузия подала иск против России в марте 2007 г. Она жаловалась на массовую депортацию грузин из России, которая последовала вслед за задержанием в Грузии нескольких россиян за шпионаж и высылкой российских дипломатов. В 2014 г. ЕСПЧ признал, что Россией во время этих событий были нарушены несколько положений Европейской конвенции по правам человека, однако вопрос о компенсации тогда был отложен.

Грузинская сторона настаивала, что в результате депортации пострадали 4634 человека, и добивалась взыскания с Российской Федерации 70 320 000 евро компенсации. Но ЕСПЧ сократил общее количество пострадавших до 1500 человек, снизив запрошенную заявителем общую сумму компенсации в 7 раз.

Суд воспринял доводы российских властей и обязал грузинскую сторону предоставить исчерпывающий список лиц, которые могут считаться пострадавшими, подчеркивается в официальном сообщении российского Минюста. Также были отклонены требования Грузии о предоставлении ей возможности дополнять этот список в дальнейшем. Кроме того, ЕСПЧ отказался принять за основу представленную грузинскими властями информацию о количестве пострадавших и использовал при соответствующих расчетах данные, предоставленные российской стороной. Вопрос о механизме реализации постановления будет решаться с учетом необходимости предоставления грузинскими властями гарантий исполнения возложенной на них ЕСПЧ обязанности обеспечить справедливое распределение денежных средств между индивидуальными заявителями, подчеркнул Минюст. Процесс выплаты компенсаций будет идти под контролем ЕСПЧ, они должны поступить непосредственно пострадавшим, объясняет руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров. При этом от каждого претендента потребуется подтвердить обоснованность требований, в том числе на тот или иной размер компенсации.

Похожий механизм применялся при выплате властями Турции компенсаций пострадавшим при оккупации северной части Кипра, вспоминает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: Турция платила Кипру, а Кипр – потерпевшим. Исполнить решение ЕСПЧ Россия должна в течение трех месяцев, добавляет он.