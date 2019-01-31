Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Забвению не подлежит

Правозащитники жалуются на закон о забвении в Конституционный суд

Его нормами пользуются в основном бывшие осужденные, в том числе за экстремизм
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Информационно-аналитический центр «Сова» подает в Конституционный суд жалобу на закон о праве на забвение. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы заявителя в суде. Организация оспаривает нормы закона, обязывающие операторов поисковых систем исключать из выдачи для поисковых запросов имена граждан, потребовавших удалить не только недостоверную информацию о себе, но и такую, которая «является неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». По мнению заявителя, такое требование противоречит принципу правовой определенности и влечет неадекватное понимание, толкование и применение закона.

Поводом для обращения стало исключение из выдачи Google данных, опубликованных на сайте sova-center.ru, где аккумулируются документы и исследования по таким темам, как радикальный национализм и противодействие экстремизму. Это было сделано на основании запросов лиц, ранее осужденных за избиение людей неславянской внешности, и привело к ограничению доступа к вышеуказанной информации, размещенной на сайте заявителя. Между тем эта информация распространяется в соответствии с действующим законодательством, является точной и достоверной, подчеркивается в жалобе. В июне 2017 г. Арбитражный суд Москвы решил, что действия Google не нарушают права заявителя как распространителя информации, вышестоящие инстанции его поддержали.

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