Умиротворение в Сирии выходит за оговоренные рамки

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Кроме Идлиба в очистке от террористов нуждаются и другие территории Сирии, заявили на пресс-конференции президенты Ирана и Турции Khalil Ashawi / REUTERS

Россия, Турция и Иран предпримут дополнительные шаги для стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, где ранее не исключалась возможность проведения военной операции против террористов. Об этом по окончании прошедшей в четверг в Сочи четвертой встречи трех лидеров сообщил журналистам президент России Владимир Путин. В прошлом году он и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали специальный меморандум, предусматривавший создание зоны деэскалации вокруг Идлиба, при этом Турция должна была обеспечить выход оттуда террористов, но с исполнением этого пункта возникли проблемы, пояснил Путин в начале встречи. О каких именно дополнительных мерах в Идлибе идет речь, ни один из президентов не уточнил.

В итоговом заявлении сказано, что президенты высказали серьезную обеспокоенность попытками террористов усилить свой контроль в этой зоне и договорились эффективно противодействовать этим попыткам, а также предпринять конкретные шаги по снижению нарушений в Идлибской зоне «путем полного выполнения договоренностей по Идлибу», в том числе и российско-турецкого меморандума. Президенты исходят из того, что поддержание режима прекращения боевых действий в Идлибе не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с терроризмом, добавил Путин: «Поэтому хотел бы еще раз повторить: создание Идлибской зоны деэскалации является временной мерой. Агрессивные вылазки боевиков не должны оставаться безнаказанными».