Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Сирия пока не умиротворяется

Умиротворение в Сирии выходит за оговоренные рамки

Президенты России, Турции и Ирана решили уничтожать террористов по всей стране
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Россия, Турция и Иран предпримут дополнительные шаги для стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, где ранее не исключалась возможность проведения военной операции против террористов. Об этом по окончании прошедшей в четверг в Сочи четвертой встречи трех лидеров сообщил журналистам президент России Владимир Путин. В прошлом году он и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали специальный меморандум, предусматривавший создание зоны деэскалации вокруг Идлиба, при этом Турция должна была обеспечить выход оттуда террористов, но с исполнением этого пункта возникли проблемы, пояснил Путин в начале встречи. О каких именно дополнительных мерах в Идлибе идет речь, ни один из президентов не уточнил.

В итоговом заявлении сказано, что президенты высказали серьезную обеспокоенность попытками террористов усилить свой контроль в этой зоне и договорились эффективно противодействовать этим попыткам, а также предпринять конкретные шаги по снижению нарушений в Идлибской зоне «путем полного выполнения договоренностей по Идлибу», в том числе и российско-турецкого меморандума. Президенты исходят из того, что поддержание режима прекращения боевых действий в Идлибе не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с терроризмом, добавил Путин: «Поэтому хотел бы еще раз повторить: создание Идлибской зоны деэскалации является временной мерой. Агрессивные вылазки боевиков не должны оставаться безнаказанными».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике