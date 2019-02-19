Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Муниципальный фильтр разрешено уполовинить

Кремль согласился снизить вдвое порог муниципального фильтра

Но «Единая Россия» все равно сохранит контроль над ним, уверены эксперты
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Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента одобрила снижение в 2 раза верхнего порога муниципального фильтра на выборах губернаторов и отказ от предварительной регистрации наблюдателей на избирательных участках.

Смягчение муниципального фильтра и перенос единого дня голосования – наиболее острые вопросы модернизации избирательного законодательства, они обсуждаются уже давно, консенсуса по ним не удавалось достичь в первую очередь из-за сопротивления «Единой России», но теперь ее позиция изменилась. «Мы поддержали предложение снизить максимальный размер муниципального фильтра до 5%, – сказала во вторник первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. – Сейчас уже в 18 регионах он установлен на этом уровне. Кроме того, до 7% считаем возможным снизить число подписей депутатов, глав районов и городских округов». Таким образом, для выдвижения в губернаторы потребуются подписи не более чем 5% муниципальных депутатов (сейчас от 5 до 10% по выбору региона), а в числе этих подписей потребуется не более 7% автографов депутатов верхнего уровня местного самоуправления (сейчас тоже от 5 до 10%). На вопрос, почему партия передумала и решила поддержать предложение о снижении муниципального фильтра, Баталина ответила, что «Единая Россия» выступает «за развитие политической конкуренции».

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