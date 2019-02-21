Подготовлен законопроект о цифровых выборах в Москве

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перечень цифровых участков ЦИК утвердит за два месяца до дня голосования ТАСС

К единому дню голосования в сентябре 2019 г. ряд избирательных участков в Москве получат статус цифровых. Их оборудуют комплексами электронного голосования, и там можно будет принять участие в голосовании на довыборах в Госдуму и выборах глав регионов, находясь вне своего субъекта Федерации. Проголосовать на таком участке можно будет, только подав заявление через портал госуслуг не позднее чем за три дня до даты голосования. Это следует из законопроекта, который ЦИК представил на рабочей группе по совершенствованию избирательного законодательства («Ведомости» ознакомились с документом).

Перечень цифровых участков ЦИК утвердит за два месяца до дня голосования. Ранее зампред ЦИК Николай Булаев говорил о 30 цифровых участках в Москве. Всего же в краткосрочной перспективе по России их должно быть создано около 5000. Как следует из законопроекта, электронное голосование будет организовывать обычная участковая комиссия. Но для обеспечения дополнительных функций ее состав может быть усилен. Список избирателей, подавших заявление о голосовании на цифровом участке, будет существовать только в электронном виде. Кандидаты и партии смогут направлять на такие участки не более двух наблюдателей, которые смогут присутствовать там поочередно. Однако протокол об итогах голосования будет составлять уже комиссия, устанавливающая итоги голосования по соответствующему округу.