Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Союзники поневоле

Россия и США договариваются о будущем Афганистана

Но улучшению российско-американских отношений в целом это вряд ли поможет

В пятницу в столице Турции Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов России и США по Афганистану Замира Кабулова и Залмая Халилзада. «Мы согласились, что всеобъемлющий внутриафганский диалог принципиально важен для продвижения мирных усилий», – написал Халилзад в своем Twitter после этих переговоров. Их предметом, по его словам, было также снятие санкций Совета Безопасности ООН с переговорщиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России).

Переговоры США и России с «Талибаном», который продолжает расширять зону своего контроля в Афганистане, активизировались в 2018 г. В начале ноября в Москве прошла первая конференция по мирному урегулированию в Афганистане, в которой приняли участие представители «Талибана». США, в свою очередь, активизировали переговоры с талибами в столице Катара Дохе, где действует офис этого радикального исламистского движения. 7 декабря в Москве состоялись первые переговоры Кабулова и Халилзада. Одновременно поползли слухи о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести войска из Афганистана, но в конце января 2019 г. он заявил, что условием этого станет мирное соглашение между правительством страны и талибами. 5–6 февраля в Москве прошла конференция «Межафганский диалог» с участием талибов, но без представителя афганского правительства. Очередные переговоры Халилзада и талибов намечены на 25 февраля в Дохе.

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Комментарии
Puhov
09:31 25.02.2019
Короткая, емкая и содержательная статья, спасибо! Мне понравилось!
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