Россия и США договариваются о будущем Афганистана
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В пятницу в столице Турции Анкаре прошла встреча спецпредставителей президентов России и США по Афганистану Замира Кабулова и Залмая Халилзада. «Мы согласились, что всеобъемлющий внутриафганский диалог принципиально важен для продвижения мирных усилий», – написал Халилзад в своем Twitter после этих переговоров. Их предметом, по его словам, было также снятие санкций Совета Безопасности ООН с переговорщиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России).
Переговоры США и России с «Талибаном», который продолжает расширять зону своего контроля в Афганистане, активизировались в 2018 г. В начале ноября в Москве прошла первая конференция по мирному урегулированию в Афганистане, в которой приняли участие представители «Талибана». США, в свою очередь, активизировали переговоры с талибами в столице Катара Дохе, где действует офис этого радикального исламистского движения. 7 декабря в Москве состоялись первые переговоры Кабулова и Халилзада. Одновременно поползли слухи о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести войска из Афганистана, но в конце января 2019 г. он заявил, что условием этого станет мирное соглашение между правительством страны и талибами. 5–6 февраля в Москве прошла конференция «Межафганский диалог» с участием талибов, но без представителя афганского правительства. Очередные переговоры Халилзада и талибов намечены на 25 февраля в Дохе.
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.