МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Собеседник в ФБК подтвердил «Ведомостям», что Рубанов (на фото) объявлен в розыск, причем еще месяц назад, по ст. 315 УК Александра Зотова для Ведомостей

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.

На сайте министерства в базе розыска по запросу «Роман Рубанов 1980 года рождения» выдается карточка с фотографией бывшего директора ФБК и надписью «Рубанов Роман Викторович». На почту, указанную в запросе, приходит развернутая информация о розыске, в которой говорится, что Рубанов «разыскивается по статье УК». Название статьи не уточняется.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш на момент публикации не ответила на запрос о комментарии. Соратник Навального Леонид Волков подтвердил «Ведомостям», что Рубанов объявлен в розыск, причем еще месяц назад, по ст. 315 УК (неисполнение приговора суда, решения суда) «за злостное неисполнение решения суда об удалении ролика «Он вам не Димон».

Навальный в своем блоге также подтвердил, что в отношении Рубанова возбуждено уголовное дело. По его словам, причиной для этого стало расследование «Он вам не Димон». В то же время Навальный подчеркнул, что по-прежнему не намерен удалять его со своего канала в YouTube.

ФБК опубликовал фильм о премьере Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон» в марте 2017 г. В нем, в частности, говорилось о том, что бизнесмен Алишер Усманов якобы дал взятку Медведеву через пожертвование земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду «Соцгорпроект». Позже Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК о защите чести и достоинства, постановив удалить недостоверную информацию из этого фильма, в частности о взятке. Фильм «Он вам не Димон» остался доступен на личном YouTube-канале Навального.

В октябре 2017 г. Рубанов был задержан за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон». При этом он утверждал, что все указания суда выполнены и фрагменты видео про бизнесмена Усманова удалены, а на сайте и на YouTube-канале ФБК размещены опровержения.

Волков, в свою очередь, пояснил «Ведомостям», что требования от Усманова были и к ФБК, и к Навальному. ФБК, по его словам, видео «Он вам не Димон» со своего сайта удалил, а Навальный удалять видео со своего канала в YouTube отказался. «Формально дело возбуждено за невыполнение этого требования. Совершенно очевидно, что оно невыполнимое, и в этом и смысл: можно возбуждать дела на директоров, проводить обыски и делать все, что угодно, для этого оно и существует», – добавил соратник Навального.

В феврале прошлого года Рубанов был также задержан в московском аэропорту «Шереметьево». В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Суд арестовал Рубанова на 10 суток за организацию несанкционированной акции: Рубанов «ретвитнул» сообщение Навального о времени и месте проведения акции протеста «Забастовка избирателей» 28 января 2018 г.

Рубанов покинул пост директора фонда Навального в декабре 2018 г. Сейчас фонд возглавляет Иван Жданов.

Если решение суда вынесено в отношении и ФБК, и Навального, то оба лица несут ответственность, говорит юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян: «Видимо, власти считают, что Рубанов, как директор ФБК, ответственен за канал, который ведет Навальный, что Рубанов его администрирует, поэтому он и должен был исполнить решение суда». Как обернется это дело, непонятно, поскольку ст. 315 УК новая и практика по ней не сложилась, добавляет эксперт.