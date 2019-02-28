США могут вернуться к силовому давлению на КНДР

Переговоры были свернуты раньше срока без подписания декларации и без совместного обеда Vincent Yu / AP

Без видимых результатов завершилась в четверг в столице Вьетнама Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Переговоры были свернуты раньше срока без подписания декларации и без совместного обеда. Как объяснил журналистам Трамп, это произошло потому, что КНДР потребовала отмены санкций в обмен на закрытие реактора по наработке оружейного плутония в Йонбёне. Трамп подчеркнул, что решение отказаться от этой сделки принималось не им одним, а всей делегацией США. При этом Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний, переговоры продолжатся на уровне делегаций, дата новой встречи лидеров не назначена.

Позже руководитель северокорейского МИДа Ли Ен Хо изложил свою версию переговоров. Он заявил, что КНДР предлагала не полную, а лишь частичную отмену санкций. В обмен на это Пхеньян был готов «навсегда и полностью» закрыть ядерные объекты в Йонбене, уточнил он.

Результаты саммита оказались хуже экспертных ожиданий, до встречи был умеренный оптимизм, но, видимо, что-то пошло не так, полагает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев: «Это холодный душ для американцев. А для КНДР проблема в том, что, конечно, никакие санкции отменены не будут, по крайней мере американские». Россия наверняка поставит в Совете безопасности ООН вопрос о смягчении санкций против КНДР в связи с закрытием ядерного полигона и отсутствием испытаний, говорит эксперт: «Но саммит мог бы дать положительный импульс нашим инициативам, а его не получилось». По мнению Тимофеева, теперь американцам потребуется пауза, а Ким Чен Ын показал, что не пойдет на дополнительные уступки. В обозримом будущем новых встреч двух лидеров не будет, считает Тимофеев: Трампу очень нужна дипломатическая победа на фоне обострения внутриполитической ситуации в связи с расследованиями против него, а победы не предвидится.

На этом саммите история не закончится: в решение северокорейской проблемы инвестировано очень много времени и сил, и понятно, что Трамп хочет одержать здесь победу, говорит гендиректор РСМД Андрей Кортунов. Не ясно лишь, какую тактику администрация Трампа теперь изберет, отмечает эксперт: «Можно, как сейчас говорит Трамп, продолжить работу, консультации на более низких уровнях, а затем провести новый саммит и, что называется, дожать. А можно перейти к силовому давлению, которое Трамп пытался использовать в самом начале своего президентства».

Настроение Трампу накануне пресс-конференции мог испортить не Ким Чен Ын, а бывший юрист президента США Майкл Коэн, давший против него показания в среду в палате представителей конгресса США, допускает Александр Габуев из Центра Карнеги: «Отсутствие формального результата – это не страшно, главное, чтобы все не возвращалось к той опасной ситуации эскалации, которая была в 2017 г.». Но у Трампа может возникнуть соблазн повторить трюк 2017 г., в случае если он завершит торговую войну с Китаем и ему нечем будет отвлекать внимание от негативных новостей, связанных с расследованием против него, полагает эксперт. Впрочем, имея дело с Трампом, дальнейшее развитие ситуации предсказать невозможно, оговаривается Габуев.