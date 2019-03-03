Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Народ не услышал главного

Послание президента не помогло поднять рейтинги власти

Преодолеть последствия переломного 2018 года пока не удается, считают эксперты

Февральское послание Владимира Путина Федеральному собранию почти не сказалось на рейтингах президента и правительства, следует из первых после его оглашения опросов ВЦИОМа и ФОМа. Уровень доверия к Путину, по данным ВЦИОМа, даже снизился – с 33,5 до 32,8%, хотя доля одобряющих деятельность президента все же возросла с 62,2 до 64,8%. Минимальные изменения зафиксировал ФОМ: электоральный рейтинг Путина не изменился (46%), а показатели доверия и оценки работы выросли на 1 п. п. (соответственно с 57 до 58% и с 60 до 61%). Позитивное отношение к президенту, по данным ФОМа, резко усилилось только среди москвичей, причем сразу на 8 п. п. (с 39 до 47%).

Слово против дела

По данным ВЦИОМа, в последние семь лет уровень одобрения деятельности Путина сразу после оглашения посланий обычно повышался на 2–2,5 п. п., а показатель доверия оставался стабильным или даже снижался. Но дважды рейтинг доверия вырастал достаточно резко: на 3,2 п. п. в 2013 г., когда президент объявил о начале борьбы с офшорами, и на 4,6 п. п. в 2015 г., когда Путин пообещал, что за сбитый турками российский самолет Анкара «помидорами не отделается».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Ostanton71
05:35 04.03.2019
«Уж послала, так послала!»
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике