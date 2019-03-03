Послание президента не помогло поднять рейтинги власти

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Несмотря на новые обещания президента, рейтинги доверия к нему с места пока не сдвинулись Андрей Гордеев / Ведомости

Февральское послание Владимира Путина Федеральному собранию почти не сказалось на рейтингах президента и правительства, следует из первых после его оглашения опросов ВЦИОМа и ФОМа. Уровень доверия к Путину, по данным ВЦИОМа, даже снизился – с 33,5 до 32,8%, хотя доля одобряющих деятельность президента все же возросла с 62,2 до 64,8%. Минимальные изменения зафиксировал ФОМ: электоральный рейтинг Путина не изменился (46%), а показатели доверия и оценки работы выросли на 1 п. п. (соответственно с 57 до 58% и с 60 до 61%). Позитивное отношение к президенту, по данным ФОМа, резко усилилось только среди москвичей, причем сразу на 8 п. п. (с 39 до 47%).

Слово против дела

По данным ВЦИОМа, в последние семь лет уровень одобрения деятельности Путина сразу после оглашения посланий обычно повышался на 2–2,5 п. п., а показатель доверия оставался стабильным или даже снижался. Но дважды рейтинг доверия вырастал достаточно резко: на 3,2 п. п. в 2013 г., когда президент объявил о начале борьбы с офшорами, и на 4,6 п. п. в 2015 г., когда Путин пообещал, что за сбитый турками российский самолет Анкара «помидорами не отделается».