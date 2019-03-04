Комиссия Совета Европы критикует Россию за ролик о «геях на передержке»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия считает неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» Евгений Разумный / Ведомости

Число убийств на расовой почве в России в последние годы сократилось, а также резко снизилось количество неонацистских проявлений и организованных радикальных групп. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, которая является органом Совета Европы (СЕ).

В докладе оценивались данные, полученные из различных источников с 2013 по 2018 г. Комиссия отмечает общий прогресс, достигнутый Российской Федерацией на институциональном уровне, но выражает беспокойство по поводу чрезмерного применения антиэкстремистского законодательства, которое используется в качестве инструмента подавления лиц или организаций, выражающих политически непопулярные мнения, а также религиозных меньшинств. Ее заботит также, что при росте числа преследований за экстремистскую деятельность лишь 0,4% дел завершаются оправдательными приговорами. Процедура блокирования доступа к веб-сайтам может использоваться для фильтрации или цензуры интернета, отмечается в докладе. При этом поддерживается гомофобия, а «незадолго до апрельских выборов 2018 г. на YouTube появилось видео, предупреждающее россиян о том, что если они не проголосуют на президентских выборах, то рискуют увидеть, как их страна превратится в дружественное геям государство». В публичных выступлениях по-прежнему выражается ненависть к мусульманам, а в результате «незаконной аннексии» Крыма значительно возросла нетерпимость к украинцам.