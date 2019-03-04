Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Европа учит Москву терпимости

Комиссия Совета Европы критикует Россию за ролик о «геях на передержке»

Отмечая прогресс в борьбе с расизмом, эксперты недовольны чрезмерностью антиэкстремистских законов

Число убийств на расовой почве в России в последние годы сократилось, а также резко снизилось количество неонацистских проявлений и организованных радикальных групп. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, которая является органом Совета Европы (СЕ).

В докладе оценивались данные, полученные из различных источников с 2013 по 2018 г. Комиссия отмечает общий прогресс, достигнутый Российской Федерацией на институциональном уровне, но выражает беспокойство по поводу чрезмерного применения антиэкстремистского законодательства, которое используется в качестве инструмента подавления лиц или организаций, выражающих политически непопулярные мнения, а также религиозных меньшинств. Ее заботит также, что при росте числа преследований за экстремистскую деятельность лишь 0,4% дел завершаются оправдательными приговорами. Процедура блокирования доступа к веб-сайтам может использоваться для фильтрации или цензуры интернета, отмечается в докладе. При этом поддерживается гомофобия, а «незадолго до апрельских выборов 2018 г. на YouTube появилось видео, предупреждающее россиян о том, что если они не проголосуют на президентских выборах, то рискуют увидеть, как их страна превратится в дружественное геям государство». В публичных выступлениях по-прежнему выражается ненависть к мусульманам, а в результате «незаконной аннексии» Крыма значительно возросла нетерпимость к украинцам.

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Комментарии
Naissaar
09:34 05.03.2019
Как верно заметил Виктор Олегович Пелевин, довольно странно упрекать за гомофобию страну, подарившую миру слоган: "Нас ..., а мы крепчаем !".
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