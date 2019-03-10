В Москве прошел митинг против изоляции рунета

По разным данным, в нем приняли участие от 6500 до 15 000 человек

Участники мероприятия выступили против законопроекта о суверенном интернете Евгений Разумный / Ведомости

В Москве на проспекте Академика Сахарова 10 марта прошел митинг против изоляции рунета, организатором акции является Либертарианская партия. Участники мероприятия выступили против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был принят Госдумой в первом чтении.

По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, к 15.30 мск через рамки металлоискателей на территорию проведения митинга прошли 15 200 человек. Отмечается, что за рамками еще оставались люди. Желающих принять участие в митинге пропускали очень медленно, среднее время стояния перед рамками составляло около 20 минут, пишет «Белый счетчик». Толпа несколько раз начинала скандировать «Пропускай!».

Полиция насчитала 6500 участников митинга, сообщается на сайте столичного главка МВД. Нарушений на акции зафиксировано не было.

Несмотря на то что митинг был согласован с властями, еще до его начала на проспекта Сахарова были задержаны 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщило «ОВД-инфо». Все они были доставлены в отделение полиции. Причины задержания не называются. По словам зампредседателя Либертарианской партии Кирилла Самодурова, нескольких активистов задержали за то, что они раздавали воздушные шарики при входе на территорию проведения митинга. «Задержаны восемь человек, якобы за использование "летательных средств" – воздушных шариков», – сказал он «Интерфаксу».

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

Акции против изоляции рунета также были запланированы в Хабаровске и Воронеже, сообщали организаторы. В этих городах митинги тоже были согласованы с властями. В Санкт-Петербурге организаторам отказали в проведении мероприятия, сославшись на то, что в этот день в центре города будет праздноваться Масленица, сообщала «Фонтанка».

В результате в Петербурге в воскресенье прошла серия одиночных пикетов против изоляции рунета, передает «ОВД-инфо». Двое активистов Либертарианской партии были задержаны. По их словам, их задержали при выходе из кафе и доставили в отделение полиции. Активисты связали свое задержание с пикетами. Кроме того, члены Либертарианской партии и движения «АгитРоссия» провели несогласованную акцию у офиса Роскомнадзора в Петербурге. Они зажгли файер и наклеили на входную дверь ограничительную ленту, а также плакат «Здесь убивают русский интернет», передает телеканал «Дождь».

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против него выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

За несколько дней до митинга мессенджер Telegram разослал своим российским пользователям сообщение с призывом принять в участие в митинге против изоляции рунета. В сообщении Telegram говорилось, что мессенджер выступает против законопроекта о суверенном интернете, целью которого, по его мнению, является «введение в России тотальной цензуры». Telegram считает, что власти с помощью этого закона «планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры», потратив при этом миллиарды рублей.