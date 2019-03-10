Политика / Власть
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Смена помогает слабо

Две трети регионов стали менее устойчивыми при губернаторах-технократах

Назначение таких руководителей снимает напряженность лишь временно, считают эксперты

В большинстве регионов, куда были назначены губернаторы новой формации (их также называют молодыми технократами, назначения начались с осени 2016 г.), показатели социально-политической устойчивости не изменились или даже оказались хуже, чем при предшественниках. Об этом свидетельствуют подсчеты фонда «Петербургская политика», который по просьбе «Ведомостей» сопоставил показатели устойчивости регионов до и после новых назначений.

«Петербургская политика» много лет выпускает ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Это исследование, в частности, показывает, насколько политическая конструкция в субъекте Федерации способна урегулировать возникающие внутренние противоречия, насколько регион генерирует внутри себя социальные и политические риски и способен ли с ними справляться, поясняет руководитель фонда Михаил Виноградов. За точку отсчета был взят показатель устойчивости региона за полгода до назначения каждого нового губернатора, так как обычно по мере приближения отставки предыдущего руководителя ситуация в субъекте становится менее стабильной, отмечает эксперт.

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