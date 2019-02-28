Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Ремонт по-губернаторски
Кремль будет оценивать губернаторов по качеству дорог
Руководителям некоторых регионов предстоит кардинально улучшить состояние дорожного хозяйства
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На губернаторов надвигается ремонт дорог
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«Ведомости» выяснили, как губернаторы будут выполнять наказ Владимира Путина по ремонту дорог и в каких регионах к концу 2024 г. будут лучшие трассы.
«Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания», – призывал президент руководителей регионов в послании к Федеральному собранию, обещая удвоить расходы на дороги. В центре внимания окажутся и сами губернаторы: к концу 2024 г. нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс – сейчас таких около 500 000 км.
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