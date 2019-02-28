Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Ремонт по-губернаторски

Кремль будет оценивать губернаторов по качеству дорог

Руководителям некоторых регионов предстоит кардинально улучшить состояние дорожного хозяйства

«Ведомости» выяснили, как губернаторы будут выполнять наказ Владимира Путина по ремонту дорог и в каких регионах к концу 2024 г. будут лучшие трассы.

«Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания», – призывал президент руководителей регионов в послании к Федеральному собранию, обещая удвоить расходы на дороги. В центре внимания окажутся и сами губернаторы: к концу 2024 г. нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс – сейчас таких около 500 000 км.

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Комментарии
Korsikanec
02:42 01.03.2019
Все эти очевидные меры принимать надо было самое позднее в 2001-ом году! Позорище! За 20 лет бездарного доведения дорожного хозяйства до ручки они только сейчас озаботились дорогами. По 300 км в каждом регионе будут приводить в порядок за год. Позорники. Сами ездят только по трассе до Внуково. Что эти 500 млрд руб на все дороги?!? Это посмешище, а не финансирование! "Если строить больше дорог, то возникнет дефицит на услуги строителей".. Олигофрены! Соседние страны уже миллион раз предлагали услуги своих дорожников. Что мешает привлекать более дешевых и более ответственных финских дорожников?!?
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