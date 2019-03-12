Навальный снова попытается учредить партию

Политик Алексей Навальный вновь проведет съезд своей партии «Россия будущего» Максим Стулов / Ведомости

Политик Алексей Навальный вновь проведет съезд своей партии «Россия будущего», сообщили «Ведомостям» два человека в окружении оппозиционера и подтвердил его соратник Леонид Волков. Съезд пройдет 28 марта в Калужской области и будет совмещен со «Штабиконом» – съездом участников штабов Навального, рассказал Волков. По его словам, с членами штабов обсудят проекты «Умное голосование» и «Профсоюз Навального». «С вероятностью 99% мы опять получим отказ [в регистрации партии] по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической – для будущих процессов в Европейском суде по правам человека», – говорит Волков.

«России будущего» Минюст уже дважды отказывал в регистрации. До этого Навальному так и не удалось зарегистрировать Партию прогресса, а год назад это название взяла себе партия «Гражданская позиция», которая входит в пул политтехнолога Андрея Богданова. Ранее «Родная страна», еще одна из партий Богданова, переименовалась в «Народный альянс» – под этим названием Навальный впервые пытался создать партию.

Очередная попытка Навального провести съезд партии обусловлена ситуацией внутри оппозиции, считает политолог Александр Пожалов: «Это способ снять претензии к себе со стороны оппозиции. Только что Дмитрий Гудков провел съезд «Гражданской инициативы», чтобы выполнить требования Минюста по регистрации названия «Партия перемен». «Открытая Россия» объявила о планах официальной регистрации в качестве общероссийского движения. Навального же регулярно критикуют за то, что он не стремится участвовать в системных формах политической борьбы и не дает своим сторонникам возможностей для легального участия в выборах». Новая попытка зарегистрировать партию должна показать, что Навальный тоже стремится к системным формам политической борьбы, считает эксперт. Кроме того, перед ним стоят и организационные задачи в регионах – удерживать активистов местных штабов, поэтому важно показывать перспективу создания своей партии, добавляет Пожалов: «Региональные активисты в силу своей немногочисленности готовы участвовать в любых формах протестной деятельности».