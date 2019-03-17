Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Погромы вместо дебатов

Власти Франции грозят «желтым жилетам» дополнительными жесткими мерами

Субботние протесты в Париже снова сопровождались поджогами зданий и автомобилей

Субботняя акция «желтых жилетов» во Франции напомнила об их первых выступлениях в ноябре 2018 г.: протесты вновь сопровождались столкновениями с полицией, поджогами зданий и автомобилей. Было разгромлено несколько магазинов люксовых брендов и исторический ресторан Le Fouquet, протестующие использовали дымовые шашки, полицейские – слезоточивый газ и водометы.

По данным полиции, в парижской акции участвовало около 10 000 человек, по всей стране – более 32 000, из них примерно 1500 – «непримиримые ультрарадикалы, которые приходят, только чтобы разрушать и драться», заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Представители движения утверждают, что число протестующих превысило 230 000 человек. Задержано более 200 человек. «То, что случилось сегодня на Елисейских Полях, уже не может называться демонстрацией. Это люди, которые хотят разрушить республику», – написал президент Эмманюэль Макрон в своем Twitter.

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