Глава Республики Алтай Александр Бердников подал в отставку

Александр Бердников Пресс-служба президента России

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы республики и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Владимиру Путину о добровольной досрочной отставке», – сообщил Бердников.

По его словам, 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. «Но всему наступает разумный предел», – отметил Бердников. Он признал, что для решения проблем региона требуются «новые силы, новая энергия». Бердников поблагодарил членов своей команды за слаженную и эффективную работу. Он пожелал жителям региона процветания.

Бердников был первым кандидатом на отставку среди всех губернаторов, у которых срок полномочий истекал в этом году, считает политолог Александр Пожалов: «Даже странно, что он не ушёл в отставку ещё осенью. Вокруг ближайшего окружения Бердникова существовало много вопросов коррупциогенного плана в земельной сфере, в том числе от федерального ОНФ, а последний крупный конфликт касался передела мусорной отрасли в республике, из-за чего осенью случился мусорный коллапс».

По мнению Пожалова, Бердников был принципиально неизбираем, ещё в 2014 году победил на грани второго тура и к легитимности тех выборов были вопросы. «С учётом совмещения выборов губернатора и в Госсобрание, что только разогрело бы протестную повестку, в сентябре на выборах Бердников просто повторил бы судьбу [экс-Губернатора Владимирской области Светланы] Орловой и [экс-главы Хакасии Виктора] Зимина, у которых выборы в парламенты также сыграли роль разогрева протестных настроений». Если новый врио станет продолжением кадровой линии Центра на назначение управленцев-технократов, не имеющих большого опыта публичной политики и партийной работы и не встроенных в местные элиты, то вполне вероятен и здесь переход к схеме с самовыдвиженцем, считает эксперт.

В середине марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе произойдет новая серия губернаторских отставок. По информации источников, сложить свои полномочия могут от трех до шести руководителей регионов, в том числе Бердников. Кроме того, речь идет о руководителе Мурманской области Марине Ковтун, главе Оренбургской области Юрии Берге, главе Калмыкии Алексее Орлове, губернаторе Волгоградской области Андрее Бочарове, утверждали источники. Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 19 марта подтвердилась. Временно исполняющим обязанности руководителя региона президент назначил первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

Александр Бердников родился в Горно-Алтайске в 1953 г. С 1976 г. работал участковым инспектором местного ОВД. Окончил Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР и Алтайский госуниверситет по специальности «правоведение». В 1993 г. Бердникова назначили министром внутренних дел Республики Алтай. Также он занимал пост главного федерального инспектора по Алтайскому краю в аппарате полномочного представителя президента в СФО. В декабре 2005 г. президент назначил Бердникова главой правительства Республики Алтай, а в 2009 г. продлил срок его полномочий. В сентябре 2014 г. Бердников выиграл выборы и вновь возглавил регион.

В сентябре губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них руководители сменились прошлой осенью. В прошлом году были избраны 26 руководителей, а временно исполняющие обязанности были назначены в 19 российских субъектах. В Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях губернаторы переизбраться не смогли.