Путин сменил главу Республики Алтай
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай руководителя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олега Хорохордина. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.
Путин также принял отставку предыдущего руководителя Республики Алтай, председателя правительства региона Александра Бердникова. Указ вступает в силу со дня подписания.
Бердников подал заявление об отставке утром 20 марта. Он отметил, что уходит с этого поста по собственному желанию и переходит на другую работу. О какой новой работе идет речь, Бердников не уточнил. В Facebook он написал, что 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок, но «всему наступает разумный предел». Бердников признал, что для решения проблем региона требуются «новые силы, новая энергия». Бердников руководил республикой 13 лет.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что на этой неделе пройдет серия губернаторских отставок. Сложить свои полномочия могут от трех до шести руководителей регионов. Накануне, 19 марта, в отставку подал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Путин принял его заявление и назначил временно исполняющим обязанности региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. Источники «Ведомостей» отмечали, что уйти в отставку могут также руководитель Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, говорили источники.