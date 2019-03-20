Что известно о новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве

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Касым-Жомарт Токаев EPA / TASS

15 июня 2011 г. Председатель правительства России Владимир Путин встречается с генеральным директором отделения ООН в Женеве Касым-Жомартом Токаевым Алексей Никольский

Еще в июне 2018 г. председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC предположил (оговорившись, что это сугубо личное мнение), что Нурсултан Назарбаев не станет баллотироваться в президенты на выборах 2020 г. Он оказался формально прав. Назарбаев отказался от поста, но сохранил полноту власти. А самому Токаеву теперь предстоит исполнять обязанности президента до выборов.

Как Токаев познакомился с Бушами

Отец Токаева Кемель родом из семьи крестьянина-середняка села Кальпе Алма-Атинской (тогда – Талды-Курганской) области. После смерти матери и пропажи без вести отца они с братом оказались в детдоме. Брат погиб в 1942 г. подо Ржевом. В том же году со Сталинградской битвы начался боевой путь 18-летнего Кемеля. Он прошел войну в танковом десанте, а после нее выбрал путь журналиста и писателя. Его книги о Второй мировой, например «Солдат ушел на войну», и детективно-приключенческие произведения (в том числе «Таинственный след», «Происшествие в Саргабанде», «Последний удар») принесли ему всесоюзную известность в СССР. 17 мая 1953 г. в Алма-Ате у него родился сын Касым-Жомарт.

Токаев-младший в 1970 г. поступил в МГИМО, где, как рассказал «Ведомостям» его однокурсник, а сейчас доцент МГИМО Владимир Шишкин, прекрасно учился, выбрав в качестве основного иностранного языка китайский. Это неудивительно, учитывая торгово-экономические отношения Казахской ССР с КНР, говорит Шишкин. В последний раз они с Токаевым виделись два года назад, несмотря на высокий пост, тот, по словам Шишкина, остается простым в общении человеком, внимательным к собеседнику.

На четвертом курсе Токаев поехал на преддипломную практику в Китай. Там он впервые увидел Бушей, старшего и младшего: за пару лет до этого США открыли еще не посольство, но миссию связи, руководить которой поставили Буша-старшего. Тот повел себя необычно для высокопоставленного дипломата: ездил по Пекину на велосипеде с американским флагом и, к неудовольствию советского посла, частенько наведывался в посольство СССР поиграть в теннис – ведь там был единственный на всю китайскую столицу корт. Иногда Буш брал с собой сына. Никто и в мыслях не держал, что пройдут годы и Токаев будет обсуждать с обоими Бушами судьбы мира.