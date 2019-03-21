Отказ Павлу Грудинину в депутатском мандате эксперты считают политическим
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Центризбирком в четверг отказался передать директору совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, принадлежавший скончавшемуся в начале марта нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Комиссия отклонила соответствующее постановление, представленное членом ЦИК от КПРФ Евгением Колюшиным. Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Против передачи мандата Грудинину, сославшись на это, выступил зампред ЦИК Николай Булаев (он вел заседание, председатель ЦИК Элла Памфилова находится в отпуске).
В поддержку Грудинина высказался Колюшин. По его мнению, то, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата, объясняется «только политическим заказом». Зюганов назвал решение ЦИК «позорищем»: «Все вернулось к худшим временам 90-х гг. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}