Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4779 от 22.03.2019 под заголовком: ЦИК старое помянул

Отказ Павлу Грудинину в депутатском мандате эксперты считают политическим

Экс-кандидату в президенты от КПРФ припомнили не закрытые вовремя зарубежные счета

Центризбирком в четверг отказался передать директору совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, принадлежавший скончавшемуся в начале марта нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Комиссия отклонила соответствующее постановление, представленное членом ЦИК от КПРФ Евгением Колюшиным. Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Против передачи мандата Грудинину, сославшись на это, выступил зампред ЦИК Николай Булаев (он вел заседание, председатель ЦИК Элла Памфилова находится в отпуске).

В поддержку Грудинина высказался Колюшин. По его мнению, то, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата, объясняется «только политическим заказом». Зюганов назвал решение ЦИК «позорищем»: «Все вернулось к худшим временам 90-х гг. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией».

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