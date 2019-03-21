Отказ Павлу Грудинину в депутатском мандате эксперты считают политическим

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Павлу Грудинину (справа на заднем плане) не помогла поддержка избирателей на выборах президента Sergei Karpukhin / Reuters

Центризбирком в четверг отказался передать директору совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, принадлежавший скончавшемуся в начале марта нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Комиссия отклонила соответствующее постановление, представленное членом ЦИК от КПРФ Евгением Колюшиным. Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Против передачи мандата Грудинину, сославшись на это, выступил зампред ЦИК Николай Булаев (он вел заседание, председатель ЦИК Элла Памфилова находится в отпуске).

В поддержку Грудинина высказался Колюшин. По его мнению, то, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата, объясняется «только политическим заказом». Зюганов назвал решение ЦИК «позорищем»: «Все вернулось к худшим временам 90-х гг. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией».