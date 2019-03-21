ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

В конце февраля Грудинин лишился мандата депутата городского совета подмосковного Видного по представлению прокуратуры Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта. Члены Центризбиркома отклонили соответствующее постановление, представленное членом ЦИК от КПРФ Евгением Колюшиным. Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

Против передачи мандата Грудинину, в частности, выступил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев (он вел заседание, поскольку председатель Центризбиркома Элла Памфилова в отпуске). Булаев отметил, что по закону полномочия депутата прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах в Госдуму у него не были закрыты иностранные счета. «Грудинин при регистрации кандидатом в депутаты Госдумы [в мае 2016 г.] писал, что у него нет зарубежных счетов. ЦИК, не имея возможности проверить это, регистрирует его, однако когда информацию проверяет ФНС, то она находит иностранные счета, которые были закрыты только 18 августа», – сказал Булаев. Кроме того, Грудинин до сих пор, вероятно, является владельцем офшора в Белизе, никаких документов о передаче офшора в траст он в ФНС не предоставлял, добавил Булаев. «Лично я при наличии таких документов не могу поддержать решение КПРФ. Человек, имевший иностранные финансовые счета при регистрации кандидатом, не может быть депутатом Госдумы», – заявил Булаев.

В поддержку Грудинина высказался Колюшин. По его мнению, то, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата, объясняется «только политическим заказом, чтобы не допустить попадания Грудинина в Госдуму». Колюшин отметил, что передача мандата и регистрация депутатом – это два разных вопроса. Поэтому, по мнению члена ЦИК, Грудинин должен предоставить доказательства отсутствия иностранных счетов не к моменту передачи мандата, а при подаче документов для регистрации. «Гражданин обязан к моменту представления документов для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы должен закрыть счета и вклады в иностранных банках и освободиться от иностранных финансовых инструментов. Однако и нарушение этого пункта не влечет потерю пассивного избирательного права», – считает Колюшин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании заявил, что Алферов всегда поддерживал Грудинина и что передача мандата Грудинину – это завещание нобелевского лауреата.

Другой член ЦИК, Евгений Шевченко, отметил, что на момент регистрации Грудинин являлся владельцем как минимум шести счетов в швейцарском банке и офшора в Белизе. По его данным, в отношении Грудинина было заведено 19 административных дел за нарушение законодательства, поскольку он не предоставлял документы об иностранных счетах в ФНС. Еще один член ЦИК, Сиябшах Шапиев, предложил вообще исключить Грудинина из списка кандидатов КПРФ 2016 г. Колюшин усомнился в том, что в компетенцию ЦИК входит возможность исключить человека из списка кандидатов партии.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая отсутствовала на заседании, просила передать, что полностью поддерживает позицию членов ЦИК и, если бы была на заседании, то, возможно, была бы еще более эмоциональна, заявил в конце заседания Булаев.

Зюганов назвал позорищем отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата Госдумы. «Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной. Все вернулось к худшим временам 90-х гг. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он «берет под козырек» и начинает заниматься инсинуацией», – заявил лидер КПРФ.

Зюганов об отказе ЦИК передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщил Шевченко. Булаев пояснил, что у КПРФ было дне недели для внесения кандидатуры, срок вышел вчера. Теперь ЦИК, согласно законодательству, имеет право распределить этот мандат по своему усмотрению. Булаев добавил, что КПРФ не сможет оспорить это решение.

В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. О решении передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты на прошлой неделе рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Решение передать мандат депутата Грудинину оспорил бывший министр спорта Борис Иванюженков, который баллотировался в Госдуму в 2016 г. по подмосковному списку КПРФ. По мнению коммуниста, партия должна предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах (Иванюженков был шестым, Грудинин – девятым). Такое требование действительно содержалось в законе до 2015 г., но сейчас партия может выбрать нового депутата по своему усмотрению вне зависимости от его номера в списке.

В конце февраля Грудинин лишился мандата депутата городского совета подмосковного Видного по представлению прокуратуры, которая обнаружила у него незадекларированный офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин тогда говорил «Коммерсанту», что если бы прокуратура вызвала его, то он смог бы доказать, что на момент выборов офшора у него не было.

На президентских выборах в 2018 г. выдвинутый КПРФ Павел Грудинин занял второе место, получив 11,77% голосов. Незадолго до выборов Центризбирком нашел у Грудинина «не до конца» закрытые счета за рубежом. «Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты», – говорил Булаев. Он тогда отметил, что неразрешимой проблемы в этом нет, но у ЦИК возникло «недопонимание», поэтому потребовалось обсудить ситуацию с Грудининым. Кандидат «обещал все представить сегодня – завтра», добавил Булаев.

На момент выдвижения в президенты у Грудинина было пять счетов в зарубежных банках и ценные бумаги. При этом в декларации, поданной после выдвижения, он эти данные не указал. В начале января 2018 г. представители КПРФ представили в ЦИК уведомление о закрытии Грудининым иностранных счетов.

Как живет после выборов Павел Грудинин